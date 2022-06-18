秘魯總統卡斯蒂略涉嫌貪污　接受檢察部門問話

秘魯總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）6月17日接受檢察官問話，就他涉嫌為批出公共工程合約而收受賄賂一事解畫。



美聯社報道，卡斯蒂略在保鑣及防暴警察的護送下，前往首都利馬（Lima）的檢察官辦公室時，他向多名民眾握手，但沒有回應傳媒提問。而現場亦有大批示威者高呼卡斯蒂略下台及扣押口號。

秘魯檢察部門調查指，卡斯蒂略懷疑領導一個犯罪組織，透過不當方式向商界領袖批出工程合約，從中收受利益。除了卡斯蒂略，前交通部長席爾瓦（Juan Silva）及六名國會議員亦是調查對象。

今次是當地史上首次有現任總統遭地方檢察部門調查，卡斯蒂略接受問話前，曾在Twitter留言，稱希望以透明方式和與司法部門合作，澄清有關指控和猜測。

卡斯蒂略在去年7月底宣誓就任，惟他在過去十個月曾遭國會兩度彈劾，當地民意調查顯示，有7成民眾對他投不信任票，對國會的不滿意程度亦達87%。有67%受訪者更認為卡斯蒂略需要下台，國會亦要解散重選，才是對國家最好的方法。

秘魯政局經常與負面消息扯上關係，六名在1985至2020年間執政的前總統分別捲入貪污或洗黑錢醜聞而被判監、起訴或調查。其中兩度執政的加西亞（Alan Garcia）涉嫌收受巴西建築公司的賄賂，2019年被捕前夕自殺身亡。