裸男「魔性扭動」亂入秘魯總統網上聽證會 與會者堅稱電腦被hack
撰文：ETtoday
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秘魯總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）被指控貪腐，15日召開線上聽證會。法庭程序進行到一半，其中一名律師的畫面卻突然出現巴西網紅米洛斯（Ricardo Milos）幾乎全裸、性感舞動的魔性影片，讓全場尷尬不已。儘管聽證會一度緊急喊卡，但上述畫面已經在司法電視頻道公開播送，迅速引爆熱議。
檢察官羅哈斯（Samuel Rojas）發言到一半卻看見裸男，尷尬地說：「他們展示了非常具有暗示性的畫面。」
▼忘情森巴舞？巴西網紅影片亂入秘魯聽證會，涉事律師自稱受害者：是黑客做的（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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總統辯護律師埃斯皮諾薩（Benji Espinosa）表示，「這段影片突然出現，讓大家認為它來自我的帳號，但我對此反駁。」他堅稱自己是「電腦犯罪」的受害者，正向法官提出申訴，並稱此事件「顯示司法部門的網絡系統非常脆弱」。
左翼總統卡斯蒂略執政僅10個月，卻深陷貪腐指控、民眾示威及支持率下滑的危機。最高法院正在評估，是否應該繼續調查他涉嫌領導貪腐陰謀，而此案還涉及正在藏匿中的前交通通訊部長席爾瓦（Juan Silva）。
🇵🇪 | El abogado del presidente peruano Pedro Castillo, Benji Espinoza, mostró, tal vez por error o confusión, el video de un stripper en plena audiencia el miércoles.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 15, 2022
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現年44歲的米洛斯出生於巴西里約，現居美國佛州，其身材健美，且因為具有愛爾蘭血統，有著一雙迷人綠色眼睛。多年前，他在網路上PO出自己的魔性舞蹈影片，被全球網友製作成迷因瘋傳，也被封為「象徵自由的男人」、「辣個男人」。
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