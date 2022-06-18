美國會騷亂｜特朗普默許處決副手？暴徒被鼓動高呼「吊死彭斯」

負責調查2021年美國國會大樓暴亂事件的眾議院特別委員會6月18日舉行第三場聽證會，焦點落在美國前總統特朗普（Donald Trump）和前副總統彭斯（Mike Pence）幕僚的證詞，揭露特朗普向彭斯施壓、推翻美國總統大選結果的細節。以及特朗普在Twitter發推文譴責彭斯不願助推翻大選結果時，已知暴徒已控制國會大樓。



身兼參議院議長的彭斯2021年1月6日主持國會聯席會議，認證2020年11月大選由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，卻發生特朗普支持者闖入國會大樓事件。認證程序被迫中斷，一度撤離議事廳，而彭斯被特勤局（Secret Service）人員帶到別處躲避。

此外調查委員會成員之一的眾議員阿吉拉爾（Pete Aguilar）在聽證會舉行前接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時說，這位副總統與暴徒所在位置「僅相隔一扇窗」，並在「緊要關頭」撤離。

阿吉拉爾指出，在特朗普發出針對彭斯的推文後，暴徒推進的動作加快。而特勤局人員則快速將彭斯送往安全的疏散地點。

美國2021年1月6日國會暴亂驚險一刻在照片中定格，由負責調查國會大樓暴亂的眾議院特別委員會在2022年6月16日發布。相中時任美國副總統的彭斯被疏散到安全地點後，低頭看手機。此時他應已知道，是時任美國總統特朗普發的推文，導致他須緊急疏散，否則有可能成為暴徒的襲擊目標。（AP）

驚險的90秒

特朗普當日是在當地時間下午2時24發推。由他的推文發布，到彭斯被送走，兩者僅僅相差90秒。

彭斯當時面對的危險，要比外界之前所知的大。阿吉拉爾補充稱：「（特朗普）知道（國會大樓）有暴力事件仍發推稱副總統無勇氣做該做的事。」

阿吉拉爾稱特朗普推文在事件上扮演至關重要的角色，「因為這就是總統指出，你知道，向暴徒指出這是副總統的錯。」

推文一出暴徒增

國會調查人員和前幕僚在聽證會上表示，特朗普明知違法仍計劃推翻大選結果，彭斯不願照辦，特朗普便鼓動支持者阻止大選結果認證程序，將他的副手彭斯置於險境。

特朗普在發推前，時任白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）已通知他說，國會大樓發生暴亂，而他的推文「立即」導致國會內及外的暴徒人數急增。

時任白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）的一名前副手Sarah Matthews稱：「我記得我的手機收到一個推播通知。我們知道這是總統發推。我們垂頭看推文，而它是一個關於副總統的推文。」

她說：「（當時）情況已經是糟。我覺得他（特朗普）的推文是火上澆油。」

A former aide to Kayleigh McEnany told the committee that on January 6 she told McEnany she thought Trump needed to tweet something to call off his mob, but then she got a ping on her and saw Trump posting a tweet about Pence instead pic.twitter.com/6nbfmr2Bih — Aaron Rupar (@atrupar) June 16, 2022

不介意彭斯被殺

當時有些特朗普支持者甚至高呼「吊死彭斯」，因為彭斯說過，他無權推翻拜登勝選的事實。

委員會在聽證會得到有人說過，梅多斯曾與特朗普一起待在橢圓形辦公室外的餐廳，隨後梅多斯離開餐廳，並告知附近的其他人，特朗普已表示對絞死副總統的前景持正面態度。

至於特朗普那則火上加油的Twitter推文寫什麼？由於原推已被刪除，美媒報道只能原文照錄：「邁克・彭斯沒有勇氣做應該做的事情來保護我們的國家和我們的憲法，讓美國有機會證明一組經更正的事實，而不是他們之前被要求證明的欺詐或不準確的事實。美國要求真相！」