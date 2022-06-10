美國會暴亂聽證會　來龍去脈一文看懂　焦點：特朗普有否參與煽動

美國國會在2021年1月6日發生嚴重的衝擊事件，一班前特朗普（Donald Trump）政府的支持者企圖佔領國會山莊推翻大選。事件發生逾510天後，國會眾議院在6月9日召開聽證會，正式就事件進行的調查作出審議。



國會調查事件委員會在2021年7月成立，由7名民主黨人及2名共和黨人組成。不過共和黨本身反對這次的調查，並批評聽證會是試圖為拜登（Joe Biden）政府在處理通脹等問題上轉移視線。

圖為6月9日，美國國會正舉行聽證會，現場正播放剪輯片段，「驕傲男孩」當時正在國會前拍照。（AP）

委員會稱調查旨在找出衝擊國會山莊的事件的來龍去脈。委員會訪問了過千萬的人員，包括一名英國紀錄片的制片人，在騷亂期間混入極右「驕傲男孩」組織中拍攝的奎斯特（Nick Quested）。

委員會表示，舉行聽證的目的，是要向美國人民報告調查結果。據美國媒報道，奎斯特將在聽證會上展示影片及作證；一名在當日被襲受傷的警員也會作證。

聽證會持續多久？

委員會將在6月舉行8次的公開聽證會，第二次的聽證會預定在6月13日舉行。但後續的時間表尚未公布。

委員會預料9月發表最終報告，並可向司法部提出刑事檢控申請，但最終要由司法部決定是否提出任何檢控。在過去一年的已有多名參與騷亂的人士被捕及判刑，新的檢控相信是針對幕後的煽動者，包括特朗普本人。

圖為6月9日，美國國會正舉行聽證會，現場正播放剪輯片段，前特朗普競選發言人米勒（Jason Miller）正供述情況。（AP）

聽證會將披露甚麼？

外界預料聽證會會披露一些未被傳媒公開的訊息，特別是特朗普及其核心圈子成員在衝擊國會事件上扮演了甚麼角色，以及他們如何向副總統彭斯（Mike Pence）施壓，試圖扭轉選舉結果。

美國有線電視新聞網（CNN）2月的一項民意調查發現，有65%的美國人會把 1月6日的衝擊事件描述為美國的「危機」或「重大問題」。但《華盛頓郵報》及美國廣播公司（ABC）在5月的民意調查發現，僅有40%的美國人會認為委員會正在對圍繞襲擊事件的事件進行公平和公正的調查，有另外40%的美國人認為委員會並不是。