澤連斯基搞錯了：烏克蘭不會因為加入歐盟「打贏」俄羅斯

歐盟委員會6月17日建議給予烏克蘭歐盟候選國的身份，讓烏克蘭可以就加入歐盟展開談判。這也是烏克蘭夢寐以求加入西方俱樂部的第一步。然而，要實現這夢想，這還不過是十劃中的一撇而已。



在歐盟委員會給予建議後，歐盟領導人在6月23日的峰會會就相關建議進行討論，烏克蘭需獲得通過才能確定其候選國的身份。但這只是第一步，距離成為歐盟成員國還有太多的路要走。

圖為6月17日，烏東頓涅茨克，一般認為烏克蘭需要戰爭結束後才開始加入歐盟談判。（AP）

烏克蘭能否「打尖」

要成為歐盟成員國，烏克蘭必須符合歐盟的各項規則，從經濟金融、司法、外交政策等與歐盟保持一致。這個過程可以非常緩慢，北馬其頓和阿爾巴尼亞分別在2005年及2014年成為候選國，但至今亦未允許與歐盟開啟加入談判。

如此衍生出多個問題：第一，烏克蘭是否能「打尖」加入歐盟。現時有6個候選國家在等待名單上，5個來自巴爾幹半島，還有土耳其。土耳其的情況特殊基本已被凍結申請，但其他巴爾幹半島的國家並不是。一些歐盟成員國表示，歐盟已經太大且難以做出有效決定，且在是北馬其頓和阿爾巴尼亞在入歐之前，烏克蘭也不太可能開始談判。

烏克蘭加入歐盟目的

第二，是烏克蘭加入歐盟的目的。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在歐盟委員會宣布建議後，表明這會讓他們向「勝利邁進一步」。烏克蘭似乎正把加入歐盟當成為俄烏戰爭中取勝的關鍵。

圖為6月17日，歐盟委員會主席馮德萊恩在布魯塞爾的記者會上，稱將建議給予烏克蘭候選國地位。（AP）

這種想法是奇怪的，歐盟不是軍事組織，烏克蘭加入歐盟可以為重建帶來幫助，但不會因而獲得坦克飛機的支援。且普遍認為烏克蘭需要戰爭結束後，才合適啟動對加入歐盟的談判。

俄烏戰爭爆發後，烏克蘭一直尋求加入北約或要求北約提供直接的軍事支援，但遭到拒絕。北約不希望直接捲入與俄烏羅斯的全面戰爭，烏克蘭加入歐盟也不會讓此事發生。

烏克蘭的現實

第三也是最現實的，烏克蘭必須符合歐盟的各項規則，從經濟金融、司法、外交政策等與歐盟保持一致，但烏克蘭距離哥本哈根標準還有一般距離：根據國際透明組織（Transparency International）2021年清廉指數，烏克蘭在180個國家中排名第122位。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在5月時已表示過，烏克蘭加入歐盟可能需要數十年。數十年後先不論澤連斯基還是否烏克蘭的總統，現年70歲的普京（Vladimir Putin）亦相信不太可能繼續執政，戰爭亦應早已結束。待烏克蘭真正能加入歐盟時，世界的地緣政治架構亦可能變得不一樣。