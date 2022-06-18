烏克蘭局勢｜約翰遜再與澤連斯基會面　提出軍事訓練計劃

英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月17日再次突然訪問烏克蘭，在首都基輔（Kyiv）與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，重申英國與烏克蘭站於同一陣線，並提出訓練烏克蘭軍隊的計劃。



天空新聞（Sky News）報道，約翰遜原定在當天下午在約克郡（Yorkshire）出席保守黨活動，但臨時缺席，並在Twitter上載再次訪問基輔的照片。首相府的聲明指，約翰遜在戰爭期間再訪烏克蘭，是向當地民眾表達英國與烏克蘭站於同一陣線，直到勝出為止。

約翰遜提到烏克蘭士兵為了捍衛國家主權而發射英國供應的導彈，他們亦是保衛大家以為理所當然的自由，因此他向澤連斯基提出一項新的主要軍事訓練計劃，指此舉或可改變戰局，形容烏克蘭的膽量、決心及韌力變得更強，相信這個堅固的決心可以超越俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的野心。

首相府表示，該訓練計劃有能力在每120天為最多1萬名士兵受訓，包括烏克蘭現役及新加入士兵，他們會向經歷多次戰役的英國陸軍取經，接受前線作戰訓練、教授基本醫療、網絡安全及應對爆炸物策略，加快他們的部署力，重建部隊和提升抵抗力等。

今次是約翰遜相隔兩個月再度現身基輔，澤連斯基感謝對方到訪，指英國在這場戰爭中對烏克蘭的支持是堅定。