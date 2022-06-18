與巴菲特共晉午餐成交價　3年間由358萬飆至1.4億　神秘人W中標

美國股神巴菲特（Warren Buffett）最後一次的慈善午餐的拍賣結束，最終以1900萬美元（約1.4億港元）成交。中標者的身份沒有公布。是次中標價遠遠超過2019年加密貨幣企業家孫宇晨的457萬美元（約358萬港元）記錄。



「股神」巴菲特日理萬機，想與其本尊共晉午餐，聆聽這位投資界高手的一席話，相信是不少金融界人士的宿願。

自2000年起，「股神」每年為協助位於三藩市的格萊德（Glide）基金會籌款，會將能與他共晉一日午餐的機會拍賣。這項國際財金圈的盛事，一直以來均相當受歡迎，並為基金會籌募逾3,400萬美元善款。

格萊德基金會的工作是主要為窮人、無家者和濫藥人士提供協助。

Smith & Wollensky是紐約知名牛扒餐廳，也是股神巴菲特（Warren Buffett）舉辦慈善午宴的指定餐廳。（faccebook Smith & Wollensky Taipei 專頁圖片）

格萊德基金會表示，今屆將是最後一屆的午餐拍賣活動，拍賣6月12日在eBay上開始，6月17日結束，起拍價為2.5萬美元（19.6萬港元）。

根據eBay上的頁面，中標者是姓名中有W及S字的人。eBay也在公司發布的新聞稿上指出，中標者選擇匿名。

巴菲特談及與他共晉午餐的約會已成功拍出時稱，他以往因為這個活動曾與很多來自世界各地的、有趣的人見面。他說，這些人共同的特點是，他們覺得這筆錢會被好好利用。

從2000年開始，除了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間以外，巴菲特每年都會舉辦午餐拍賣活動，所得款項捐給格萊德基金會。這項慈舉歷來已為基金會，籌得超過3,400萬美元善款。

成功拍賣中標者可帶同7位親朋好友，與巴菲特在紐約曼哈頓的Smith & Wollensky牛排館共進午餐。巴菲特在午餐中什麼都可說，只是不會談論其下一步投資。

中國巴菲特曾成功投得與股神晉午餐機會

過往不少中﹑外財金界人士，成功競投與股神午餐的機會，包括有中國巴菲特之稱的段永平，及內地基金經理趙丹陽。

至於該項慈善拍賣金額的紀錄，是在2019年創下，當時一位匿名人士以456.7888萬美元，成功投得與股神共晉午餐的機會。由於疫情關係，活動於2020年及2021年取消。