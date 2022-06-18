印度反徵兵改革示威蔓延8個邦　部份地區斷網　防長開會商討對策

印度6月14日公布新徵兵計劃，由於大幅改革招兵制度，多地爆發民眾示威，要求政府撤回計劃。據印媒6月18日指，示威蔓延至8個邦，且在東北部比哈爾邦（Bihar），政府暫時切斷當地18個地區的互聯網服務，令民眾不能瀏覽社交網站。



新德里電視台（NDTV）引述警方報道，政府部門暫時切斷比哈爾邦多個地區的互聯網服務，以阻止民眾聚集與暴力示威。比哈爾邦共有38區，其中18區網絡受阻，民眾未能使用Facebook、Twitter、WhatsApp等。

印度示威：圖為2022年6月17日在印度南部特倫甘納邦塞康德拉巴德（Secunderabad）火車站的情況，現場有火車起火（AP）

在北方邦（Uttar Pradesh），警方拘留至少250人，部份示威者批評警方過度使用武力。

軍方開會商對策

民情洶湧下，印度防長辛格（Rajnath Singh）18日與海陸空三軍高層開會商討對策。

在前一天的6月17日，示威者在印度南部特倫甘納邦（Telangana）塞康德拉巴德（Secunderabad）一個火車站抗議，事件變成暴力衝突，導致最少1人死亡，超過15人受傷。

印度示威：圖為2022年6月17日在印度南部特倫甘納邦塞康德拉巴德（Secunderabad）火車站的情況，大批示威者進入路軌（AP）

印度國防部14日公布名為「烈火之路」（Agnipath）的新徵兵計劃，將大幅縮短服役年期及不再設長俸。這引起很多有意加入軍隊的人士不滿，多地爆發示威活動。