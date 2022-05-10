Bitcoin︱薩爾瓦多逆市再買500枚比特幣

比特幣（Bitcoin）價格持續下跌，一度跌破30,000美元。中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）總統布克爾（Nayib Bukele）於5月9日宣布，薩爾瓦多逆市買入500枚比特幣。



布克爾在Twitter上表示，薩爾瓦多再購入500枚比特幣，平均買入價為30,744美元。薩爾瓦多是次付出約1,550萬美元來購買比特幣。

El Salvador just bought the dip! 🇸🇻



500 coins at an average USD price of ~$30,744 🥳#Bitcoin — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 9, 2022

這是自2021年9月以來，薩爾瓦多單次購買最多比特幣的一次。

薩爾瓦多自2021年9月起，採用比特幣作為與美元並列的法定貨幣。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）5月9日稱，比特幣價格在過去24小時再下跌逾8%，目前價格比2021年11月的歷史高位下跌近55%。

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