英國交通物流亂得很：鐵路工人高呼不幹了　機場行李「氾濫如海」

英國逾4萬名鐵路工人6月21日、23日和25日進行罷工，以示對資方凍結薪金與進行裁員的不滿。參與談判的全國鐵路、海路與公路運輸工會（RMT）稱這是業界30多年來最大規模的罷工行動。另有1萬名同為RMT會員的地鐵工人將加入他們的行列。



事緣倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）及約翰遜政府宣布，對這個部份進行4億鎊（約38億港元）的削支。這將包括在維修上節省1億鎊，以及削減2500個職位。

這肯定重擊那些須準時上班的大批民眾、自疫情中亟待復蘇的旅遊業，以及趕赴GCSE考場的學生。此外，罷工雖在周二、周四及周六進行，但連帶影響將會令所有人面臨最不方便的「悲慘一週」。

英國國家鐵路（National Rail，簡稱英國國鐵）稱已提出方案：加薪2%，可追溯至1月，以及年內根據生產力及效益指標兩度加薪0.5%，不過工會談判員稱，希望加幅追上通脹。有鐵路工人稱在通脹不斷升溫的情況下，他們實際上已被減薪。

英國鐵路罷工：圖為2022年6月6日，英國倫敦滑鐵盧站外一名乘客在閱讀全國鐵路、海路與公路運輸工會（RMT）發布的公告，稱將進行罷工。（AP）

工會談判人員稱，己方提出的方案被拒絕，此外對方在會議完結前突然腰斬。這導致國鐵1989年來最大規模的罷工勢在必行。

英國18日公布4月經濟數據，消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升9%，這是40年來最高的通脹水平、超越1992年3月的8.4%增幅，也遠高於2022年3月的7%升幅。生活成本上漲的擔子令升斗市民透不過氣，決定上街。

倫敦19日發生大規模示威，人們抗議生活成本上升。數千示威者走過市中心的同時高喊口號，要求政府就嚴重通脹推出更多措施。

Just been through. Oh what fun! pic.twitter.com/Hgrik6eMp8 — Darren Wilson (@dkwilso) June 18, 2022

除了英國的交通勢將陷入混亂，希斯路機場18日還出現一個「奇景」，就是客運大樓出現大批行李，社交媒體如Twitter出現不少行李遍地都是的照片和影片，還有乘客滿滿無奈或憤怒。

英國廣播公司（BBC）稱，由於出現技術故障，行李輸送帶停運了。希斯路機場二號客運大樓內有一大堆行李，須人手處理。

有人要等上幾個小時才能拿到行李，還有數百件行李的主人在欲眼望穿。BBC稱，一些乘客不得不空手登機，而另一些乘客則在辦理登機手續時面臨延誤。

來英旅客因為英女王登基白金禧的慶祝活動而增加，但客運大樓的混亂令乘客的回憶更加「難忘」，有人自稱等了超過兩小時才能在行李認領區取回自己的大包小包，但期間從來不知自己的行李在哪。

A photo of the Epic Suitcase Challenge @HeathrowAirport Terminal 2 pic.twitter.com/2N2hDFYv84 — Deborah Haynes (@haynesdeborah) June 17, 2022

Absolute chaos at #Heathrow where all passengers are asked to drop their baggages at level 0 and hope it will reach destination one or two days later. pic.twitter.com/rLKuyNlrGk — Giovanni Gaetani (@giovannigaetani) June 17, 2022

有人竟能從照片找到自己的行李箱，並發推文稱急需拿回它，因為內有她的藥物：