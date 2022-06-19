英國鐵路勞資談判破裂　全國多條路線將受罷工影響

英國鐵路及地鐵工會與資方6月18日就加薪和工作環境等問題的談判無法達成協議，工會宣布如期在下週發動罷工，屆時英格蘭、蘇格蘭及威爾斯的大部分鐵路服務受到影響。



英國廣播公司（BBC）報道，數以千計的鐵路工人會於21、23及25日在全國13個鐵路營運商和英國國鐵（National Rail）的路線罷工，另外倫敦地鐵員工亦會於21日參與工業行動。

導致今次罷工的其中一個原因，源於工會方面要求加薪幅度與通脹率看齊，英國國鐵方面則強調願意尋找妥協方案，適當地為員工調整薪金的同時，亦要考慮乘客及納稅人的可負擔水平。

國鐵指工會在未結束之前就已經放棄談判，但雙方計劃在19日舉行更多對話。工會方面則批評政府削減對運輸系統的大約40億英鎊的資助，導致營運商減少員工福利，增加工作時間及影響退休生活。

工會稱國鐵計劃削減2500個維修職位，認為可能會增加發生列車意外的風險，但國鐵強調，從來不會提出任何拖累服務或乘客安全的改革計劃。

英國交通部則表示，政府在疫情期間撥出160億英鎊以維持鐵路服務，現時業界秩情況仍然嚴峻，警告罷工或導致民眾將來減少選擇鐵路出行。

除了鐵路職工要求正視薪酬問題，倫敦在18日有大批民眾示威，要求政府採取更多措施應對生活成本不斷上升的困境。