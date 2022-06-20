法國會選舉｜馬克龍聯盟失絕對多數議席　極右翼政黨席位大躍進

法國議會選舉次輪投票6月19日結束，總統馬克龍（Emmanuel Macron）領導的中間派聯盟，未能取得絕對多數議席。馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN，前稱國民陣線Front National）則取得歷史性成功，其取得的國會議席增加近10倍。



根據法國內政部公布的結果，在全部577個議席當中，總統馬克龍（Emmanuel Macron）的中間派執政黨聯盟「同在」（Ensemble）取得245席，保住最大黨地位，但未能取得289席的絕對多數。梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）領導的左翼聯盟贏得131席，成為國會第二大黨及最大反對派，他形容馬克龍的所屬政黨已徹底垮台。

馬林勒龐的國民聯盟則贏得破紀錄的89個席位，位居第三。該黨今次奪得的議席數目，高於2012年的2個和2017年的8個席位，而上週主要民調機構估計該黨只有25至50個席位。

馬林勒龐向記者表示，「我們已經實現了我們的3個目標：讓馬克龍（Emmanuel Macron）成為少數派總統、不受權力控制，以及追求民主復興所必需的政治重組。」

她形容馬克龍的冒險已經結束，將尋求團結右翼和左翼的所有「愛國者」，「我們將化身一個強烈的反對派系。」