南柱赫被揭欺凌同學長達6年　受害人痛訴爆料　指出五大罪狀

韓國時有發生校園暴力案件，一些萬眾矚目的明星被揭曾是惡霸。凡走過必留下痕跡，不少人如趙炳圭、金東希、朴慧秀及泫雅等曾被指控。韓媒20日接獲讀者稱自己在初中及高中合計6年間飽受欺凌，施暴的人也包括曾與李聖經相戀、主演韓劇《二十五，二十一》南柱赫。



自稱受害人的A男稱，南柱赫在學期間與不良少年混在一起，他們合計約15人，會在午餐時間用身體推擠同學、拉開別人的椅子、指使人們為他買麵包，以及對人辱罵及毆打等。A男稱，他們咒罵及打人的事每天都在上演，他自己也不是唯人受到騷擾的人。

A男也指控，他們曾從後向別人扔擲鋒利的鉛筆芯。

南柱赫憑《二十五，二十一》及《Start-Up：我的新創時代》等韓劇人氣急升，A男稱看到他飾演純真無邪的男主角時，那6年備感屈辱的漫長的歲月，再次在他腦海浮現。

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除了我，我身邊遭受過更嚴重校園暴力的朋友完全不看電視，有人接受精神治療。除了這些，我什麼都不想做。 指控南柱赫欺凌同學的A男

韓媒稱南柱赫與曾捲入校園欺凌事件的金志洙曾是好朋友，有聲音認為，這令爆料內容的可信度增加。南柱赫經理人公司回應稱，正在和本人確認事件中。

模特兒出身的南柱赫因身在高䠷、容貌帥氣，形象純情又溫暖而俘虜不少粉絲，更曾演出韓劇《Who Are You－學校2015》。如今欺凌傳聞爆出，有網民直呼如自稱受害人A男的指控是真，南柱赫演出校園劇實在是太諷刺。不過也有人認為，爆料人只提供一本畢業紀念冊作為證據，感覺並不充分。