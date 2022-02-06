韓國網絡欺凌排球手與直播主母女輕生　網民聯署要求嚴懲「兇手」

韓國27歲的排球選手金仁赫，懷疑無法忍受網絡欺凌，在2月4日在家自殺身亡。而翌日著名女直播主BJ Jammi在1月自殺的消息亦正式公開，引發韓國社會再度關注網絡欺凌，要求政府正視並處罰涉事者。



韓國排球手自殺

韓國排球選手金仁赫，在2月4日被發現倒斃家中，警方調查發現無可疑，初步認為是自殺身亡。

金仁赫效力韓國排球V聯賽的三星火災保險隊，曾代表韓國參加過亞洲盃、U23世錦賽、亞錦賽等比賽。過去曾因使用化妝水遭受網絡欺凌，金仁赫在2021年8月曾要求對他的攻擊立即停止：「我不喜歡男人，我有女朋友，也從未當過色情片演員。我承認我有用乳液，如果這也算是化妝的話。」

圖為金仁赫一次比賽中的照片。（金仁赫Instagram）

BJ Jammi母女輕生

就在金仁赫自殺後的一天，韓國著名女主播BJ Jammi的親屬，在5日宣布Jammi已自殺身亡的消息。其親屬聲明表示，會對散播流言的人採取法律行動。

Jammi在2019年開始直播，在Twitch及Youtube分別吸引了十數萬的粉絲訂閱。但因在一次直播時曾播出厭男的手勢，開始遭受網絡攻擊。

儘管Jammi後來先後兩次公開道歉，但對她的網絡攻擊仍未停止。2020年5月，她在一次直播中表示她的母親已自殺身亡。她稱母親自殺的原因與她有關，為此感到十分內疚，並稱自己正服食抗抑鬱藥。Jammi其後一度中斷直播後回歸網絡，但在今年1月後便再無更新，至今證實她在1月時同樣自殺身亡。

圖為BJ Jammi生前，擔任網絡主播的照片。（網絡圖片）

網民聯署要求嚴懲主事者

兩人的自殺事件震撼韓國社會，特別Jammi的事件牽涉母女兩人。有網民決定在青瓦台發起聯署，以「母女殺人犯Youtuber死亡事件」為題，要求對發動網絡攻擊的主事者予以嚴懲。直至2月6日下午，請願已獲6萬人的聯署。

根據韓國法律，網絡欺凌可控以誹謗罪，但因提告人士需自行收集被誹謗證據，要立證網絡言論「造成實質傷害」並不容易。而過去即使有藝人遭受網絡欺凌選擇入稟控訴，部份案件亦會因提告困難而最終撤下。

在2021年4月，韓國引入新法例網絡準實名制，政府可按特殊事件要求網絡供應商披露包括網絡討論區，指定留言者帳戶背後的真實身分。不過有關法例被指無助阻止網絡欺凌發生，有輿論認為政府應更積極針對網絡欺凌立法，以杜絕悲劇。

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