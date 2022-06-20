斯里蘭卡燃料快用罄　加油站爆發動亂　軍人首度開火鎮壓

斯里蘭卡官員稱軍方6月18日首次開槍應對發生在油站的動亂。斯里蘭卡各地出現前所未見搶購汽油和柴油的人龍和車龍。隨着油站內無油可加，司機們發動抗議，緊張情勢升溫已導致軍民衝突。政府須出動武裝警察和軍隊保護油站。



軍方發言人普雷馬拉特納（Nilantha Premaratne）說，軍隊18日晚上在科倫坡以北365公里處的維蘇瓦馬杜（Visuvamadu）開槍。當時軍方保護的一個遭暴力示威者擲石的油站。他稱有20到30人擲石，令一輛軍用貨車受損。

警方稱事件中4名平民以及3名軍人受傷，這是軍方為遏制這一波動亂而首次開槍。

國際貨幣基金組織（IMF）的一個小組20日抵達斯里蘭卡，就拯救計劃與斯里蘭卡政府談判，但對於距離燃料耗盡只有數天時間的斯里蘭卡來說，獲得任何救濟資金都可能尚要等多幾個月。

政府17日宣布政府部門和學校當天放假，以減少車輛在路上行駛，科倫坡及周邊許多道路空無一車。但與此同時，自上週以來，大多數油站外都有蜿蜒數公里的車龍。

半島電視為20日引述64歲的機動三輪車司機拉赫曼（Mohammed Rahuman）稱，他最近為了入油排隊逾16小時。

斯里蘭卡電力和能源部長維傑塞克拉（Kanchana Wijesekera）17日稱，國內燃料儲備僅夠未來5天使用。他稱國營的錫蘭石油公司（Ceylon Petroleum Corp.）沒收到有關供應燃料的投標，因為它們被公司拖欠付款的狀況嚇到了。