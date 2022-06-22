屁股能夠呼吸？日本研究「肛門腸內呼吸法」　腸道灌氧可活命

氧氣對許多生物來說至關重要。日本一個研究發現，哺乳類動物在無法使用鼻子呼吸的情況下，有可能透過肛門吸取氧氣、進行腸內呼吸，而人類或可學會這種呼吸法。



對於一般生物來說，呼吸涉及利用鰓或肺中吸取氧氣和排出二氧化碳。不過一些動物包括泥鰍、鯰魚、海參等可以通過它們的後腸（hindgut）獲取氧氣，從而在氧氣供應有限的情況下生存。

日本東京醫科齒科大學學者岡部亮（Ryo Okabe）帶領團隊進行一個實驗研究，剝奪實驗室中豬和老鼠這兩種哺乳類動物正常呼吸的管道，讓牠們使用肛門來進行腸道換氣。

岡部亮指，直腸黏膜下有細小血管網，經由肛門給藥很容易進入血管。學界已知腸道能夠在吸收化學成分後，將它們輸送到身體其他部位，惟科學家還未清楚腸道是否也能用相同方式將氧氣引入血液，並透過後腸（hindgut）的「肛門腸內呼吸法」（Enteral ventilation via anus，EVA）充氧來維繫生命。

團隊在研究後發現，約75%藉由肛門進行腸內呼吸法的動物可以存活18分鐘，但沒有進行這個方法的動物卻只能存活11分鐘，顯示老鼠和豬可以通過肛門和腸道攝入部分氧氣。

團隊亦推測，人類可能也可以藉由這種呼吸方法來存活，但提醒民眾在未有實例之下，切勿輕易嘗試。

相關研究報告結果被刊登在《臨床與轉化資源與技術洞察》中。