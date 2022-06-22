打臉朝鮮「絕對失敗」論　 韓國世界號成功升空證技術超越朝鮮

韓國在6月21日成功發射首枚自製太空火箭「世界號」升空，成為繼俄羅斯、美國、法國、中國、日本和印度後，第七個有自主發射衛星能力的國家。這是韓國航天事業的一大突破，在研發火箭能力上超越朝鮮。



韓國發射的火箭名為Nuri，又名世界號，火箭搭載的信號衛星成功進入軌道，意味發射取得成功。這次並非韓國首次的火箭發射，但世界號是韓國首個完全自主研發的航天火箭。

圖為6月21日，韓國發射自主研發航天火箭「世界號」升空成功。（AP）

韓國的航天夢在1990年代開始，韓國航空宇宙研究院（KARI）先後成功製造固體燃料火箭發射升空。至2004年，韓國為加快火箭技術的發展，與俄羅斯合作研發運載火箭，羅老號火箭誕生。羅老號火箭在經歷兩次失敗和多次延誤後，在2013年成功發射升空。

羅老號的研發為韓國帶來寶貴經驗，世界號的研發前往超過十年。KARI航天研發部長高正煥表示，火箭的元件超過37萬件，製造和發射困難重重。世界號原預定在16日發射，但因發射前一天火箭氧化劑內感應器數據出現異常，需進行維修延遲發射，在考慮天氣因素後決定在21日發射升空。

圖為2019年4月，韓國首爾韓戰紀念館，展出了多枚韓國和朝鮮的火箭。（AP）

朝鮮預言「絕對失敗」

韓國成功發射運載火箭，必定引來朝鮮的回應。朝鮮在2021年10月曾預言世界號火箭會「絕對失敗」，稱韓國在證明其發射能力之前還有很長的路要走。朝鮮自1990年代後期以來進行了幾次衛星發射，更聲稱已把其中兩顆衛星送入軌道，但不被普遍承認，美國和韓國均譴責朝鮮實際是在研發遠程彈道導彈技術。

2022年領導人金正恩視察了正在開發的新型偵察衛星，軍事偵察衛星是金正恩五年武器戰略的主要目標之一。

世界號的發射成功意味韓國有能力發射用於商業和軍事目的的衛星，收集鄰國的情報。掌握技術亦意味韓國能夠在不依賴美國間諜衛星的情況下，監測和跟踪朝鮮的導彈和核設施。