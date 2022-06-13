韓國稱朝鮮向西部海域發射5枚火箭炮

韓國聯合參謀本部6月12日稱，朝鮮在當地時間12日早上從西海岸地區向西部海域發射了5枚火箭炮。韓國國家安保室當天早上就此召開緊急會議商討對策。



韓聯參表示，偵測到朝鮮在12日早上8時7分至11時3分左右進行發射。初步研判朝方發射的炮彈沒有制導功能，其口徑為122毫米或240毫米。

韓聯參稱：「在加強我軍的監視和警戒的同時，韓國和美國正在密切合作並保持十足的戰備態勢。」

聯聯參在探測到最後一枚炮彈飛行軌跡約10個小時後發布有關消息。總統發言人室12日晚上11時多才向媒體指出，國家安保室當天上午10時30分召開安全形勢檢查會議，討論朝方的火箭炮挑釁舉動，這距離會議開始已有12個小時零30分鐘以上。

總統發言人室表示，總統府不會向媒體隨時公布朝鮮發射射程短且射高低的傳統火箭炮的情況。

這是是2022年以來第19次武力示威。朝鮮最近一次的同類行動，是6月5日向東海發射8枚短程彈道導彈。

朝鮮自1月5日聲稱成功試射高超音速導彈以來，幾乎每個月都會試射導彈，而在朝鮮5月12日確認4月底開始出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案後，朝方已試射了4次導彈。