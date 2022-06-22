中國：盼在非洲之角和平安全上扮演更重要角色

中國外交部非洲之角事務特使薛冰6月21日表示，中方希望在促進非洲之角和平與安全方面扮演更重要的角色。



薛冰先前表示，中國願意擔任調停人解決區內紛爭，但21日向法媒坦承，中國與非洲之角（Horn of Africa）的安全、治理與發展會議（Conference on Security, Governance and Development）並未討論到調停，也沒人提出這項議題。

中國與非洲之角安全、治理與發展會議：中國外交部非洲之角事務特使薛冰6月21日在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴出席記者會。（AP）

為期2天、中國與非洲之角安全、治理與發展會議21日在埃塞俄比亞（Ethiopia）首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）落幕。與會國包括中國、埃塞俄比亞、吉布提（Djibouti）、肯尼亞（Kenya）、索馬里（Somalia）、南蘇丹（South Sudan）、蘇丹（Sudan）和烏干達（Uganda），但厄立特里亞（Eritrea）並未與會。

中國與非洲之角安全、治理與發展會議：中國外交部非洲之角事務特使薛冰6月21日在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴出席記者會。（AP）

他告訴記者：「這是中國第一次在安全領域發揮作用」。但他又說「我們沒有討論具體的衝突（或）爭端。」

薛冰指，這次會議主要在探討中國如何在這個區域扮演更重要角色，「不僅在貿易和投資領域，和平與發展領域亦然」。

報道指，這場會議是類似會議首例，顯示中國這個超級大國正努力在一個飽受衝突和安全困擾的地區獲取影響力。