立陶宛農業部官員到訪　台灣：促進交流合作

台灣外交部6月21日宣布，立陶宛農業部副部長吉德賴蒂斯（Egidijus Giedraitis）22日至24日率領官員及企業代表訪問台灣，外交部對此表達誠摯歡迎。



台灣外交部22日早在Twitter發布立陶宛代表團抵達台灣的相片。台方派出外交部政務次長曾厚仁代表接機。

Deputy Minister Tseng warmly welcomed #Lithuania's Deputy Minister of Agriculture Egidijus Giedraitis & his delegation of officials & industry representatives to #Taiwan. We wish our friends a highly productive 3-day visit aimed at deepening cooperation & expanding exchanges.🇹🇼🇱🇹 pic.twitter.com/Ie8PJnN0Kj — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) June 21, 2022

台灣外交部21日聲明指，期望藉由訪團來訪提升台立兩國對雙方農業及農產品經銷的了解與興趣，促進雙邊農業交流合作，打造互惠雙贏的緊密夥伴關係。

聲明提及立陶宛經濟與創新部政務次長內柳普西埃內（Jovita Neliupšienė）率團12日至15日訪台，稱立陶宛高官一周之內再度造訪，展現台立堅定友好情誼，以及雙邊加速推進多領域交流合作的高度意願。

根據聲明，吉德賴蒂斯將參加2022台北國際食品展開幕禮，拜會行政院農業委員會、衛生福利部及經濟部，以及參訪台灣農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等。