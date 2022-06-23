倫敦多個污水樣本發現小兒麻痺症病毒　當局懷疑有密切傳播

英國衛生部門6月22日表示，倫敦多個污水樣本發現小兒麻痺症病毒，當局關注事件，但認為對公眾的風險極低。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）報道，英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）在2月至5月期間於倫敦東北的一個污水處理廠收集樣本，發現小兒麻痺症病毒，證實為疫苗衍生株第2型小兒麻痺病毒（vaccine derived poliovirus2，VDPV2）。

今次是英國自1984年以來首次在數月之間發現同一種病毒，當局為此宣布為國家事件，並已經向世界衛生組織（WHO）通報。

科學家認為，病毒可能由最近在海外接種口服疫苗人士帶到英國，當地自2004年以來已經沒有使用該款口服疫苗。當局指出，這款病毒的威力雖然比原生種較弱，但仍有可能導致沒接種人士出現癱瘓等嚴重病徵。

UKHSA估計，倫敦東北地區或出現密切接觸者感染病毒的情況，因此衛生部門正嘗試找出源頭，目前未有發現疑似個案。

英國大部分人口在孩童時期已經接種小兒麻痺疫苗，意味當地已經普遍建立免疫屏障，衛生官員同時呼籲家長須確保子女已經完全接種。