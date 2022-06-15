猴痘｜與時間競賽　全球目標在猴痘蔓延失控前遏止病毒傳播

猴痘傳播逐漸擴大，在數周以來已在非洲以外的32個國家通報逾1600宗病例。世界衛生組織承認情況非比尋常，決定在23日召開會議，討論是否把猴痘疫情標誌為突發公共衛生緊急事件。



在過去猴痘通常只會在個別的情況中從動物傳染給人類，造成小型爆發，但基因排序顯示，今天在流行的猴痘病毒似乎涉及最少兩次不同的爆發。科學家認為，傳染可能自2017年某個時候已經開始：當時尼日利亞的病例突然增加，然後在今年早些時候突然向全球蔓延，儘管確切的時間點尚不清楚。

包括英國、美國和加拿大數個國家已經採取了一種稱為環形疫苗管理的策略，包括追踪感染者的密切接觸者，要求他們自我隔離，並為他們接種名為Imvanex的天花疫苗。Imvanex由丹麥藥廠Bavarian Nordic製造，英國已訂購2萬劑的Imvanex，德國亦已簽署了訂購4萬劑的合同。

圖為2003年的電子顯微鏡照片，可見到猴痘的病毒顆粒。（AP）

根據計算模型表示，這種策略應該是有效的。由於猴痘傳染性理論上較低，RTI International研究預測，環形管理及接種下可將新病例的降低78%至89%。

不過，如此的措施就已足夠應付了嗎？目前科學家對病毒的了解仍然不多。哈佛醫學院醫學教授布朗斯坦（John Brownstein）擔憂，現時正在爆發的病例可能只是冰山一角：「我們不知道這種病毒是否已成功紮根社區，或超出了我們的遏止策略範圍。」

布朗斯坦指出，科學家尚未清楚當前病毒株的傳播能力，是否可通過性接觸以外的方式傳播，或是否可通過無症狀人群傳播。他表示其中一些基本問題可能在未來數星期內會有答案，但更大的問題，例如病毒如何影響免疫力低下的人，及感染後可能的長期結果，至今未知。

病毒變異及在野生動物間建立傳播鏈

科學家警告，若不及早遏止病毒在社區傳播，病毒最終會傳染給免疫功能低下的人，增加變異的可能。雖然猴痘是DNA病毒，理論上不及新冠病毒等的RNA病毒容易變異，但若病毒感染免疫力低下的人，如曾接受器官移植或服用免疫抑製藥的癌症患者，病毒會有更多的時間複製及適應人體環境，增加變異機率。

同時，科學家亦擔心病毒已在非洲以外的野生動物群中傳播。當猴痘在2003年短暫進入美國時，病毒感染了當地土撥鼠。加州大學洛杉磯菲爾丁公共衛生學院（Fielding School of Public Health），流行病學教授里莫因（Anne Rimoin）表示，這種病毒十分容易感染松鼠類動物，而且宿主種類繁多。她警告若病毒成功在動物群中建立傳播鏈，情況將會非常複雜。因這意味病毒將難以控制，即使從社區中清除也有機會重覆感染，造成一波又一波的爆發。