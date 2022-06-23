沙特王儲訪問土耳其　促進兩國關係回暖

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）6月22日訪問土耳其首都安卡拉，與總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）會面，是《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年在伊斯坦堡（Istanbul）遇害以來，穆罕默德首度到訪當地。



美聯社及《衛報》報道，穆罕默德出訪埃及和約旦之後，轉到外訪最後一站土耳其，他在安卡拉獲埃爾多安以高規格接待，雙方之後在總統府舉行閉門會談，並出席國宴。

埃爾多安表示，今次會面主要聚焦於進一步促進兩國關係，雙方發表聲明，強調有決心展開在政治、經濟、軍事、安全及文化雙邊關係的合作新時代。

卡舒吉2018年10月在沙特駐伊斯坦堡使館內遇害，震驚全球，穆罕默德被指是幕後黑手，但他一直否認參與其中。埃爾多安當時推動國際社會譴責沙特，指卡舒吉之死是由沙特最高層官員下令殺害，並多次公布卡舒吉被害細節等。

沙特其後向非正式禁止土耳其產品出口到當地，影響大約50億美元雙邊貿易；利雅德方面亦一度禁止著名土耳其劇集播放。

卡舒吉未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）向美聯社表示，她對沙特和土耳其改善關係表示歡迎，但不認同在殺害卡舒吉的真兇繩之以法前，就歡迎穆罕默德的手法，強調兩國仍欠她一個道歉。