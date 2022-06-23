美國向墨西哥進口嬰幼兒奶粉　緩和供應不足情況

美國政府6月22日宣布，週末從墨西哥進口相等於1600萬罐8安士嬰幼兒奶粉，作為舒緩全國各地奶粉荒的情況。



白宮的聲明提到，總統拜登（Joe Biden）宣布華府協助安排貨車，從雀巢（Nestle）一個位於墨西哥的廠房運送大約100萬磅嘉寶（Gerber）Good Start Gentle嬰幼兒配方奶粉到德州沃思堡（Fort Worth），再分發到各地的零售商。

另外白宮同時表示，週末會從德國雀巢廠房空運一批合共相等於165萬罐8安士能恩（NAN）Supremepro 2兒童配方奶粉，以及在26日和7月5日從澳洲墨爾本運送550萬罐8安士份量的Bubs奶粉。

雅培（Abbott）位於密歇根州（Michigan）廠房在2月傳出安全問題而被迫暫時關閉消毒，直到6月4日重開，惟廠房日前卻因早前受到惡劣天氣影響，導致生產工作再次停頓。公司稱需要時間評估廠房損傷情況和潔淨環境。

受到事件影響，美國出現嬰幼兒配方奶粉供應不足困境，美國食品及藥物管理局（FDA）5月決定放寬相關產品入口到美國的規定，拜登同時實施國防生產法，支援更多奶粉送到當地。