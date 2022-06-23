金磚峰會即將召開　北京讓俄羅斯重站國際舞台

金磚峰會即將舉行，國家主席習近平在6月22日在金磚國家峰會開幕式上致辭。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將在23日的峰會上透過視訊發言，這會是俄烏戰爭爆發後，普京首度參與的主要國際組織峰會。這次的峰會將帶出什麼樣的訊息？



中國將主辦第十四次金磚國家領導人峰會，與巴西、印度、俄羅斯和南非領導人通過視訊，在線上討論共同關心的議題。這次峰會以開創全球發展新時代為主題，應對當前世界面臨的危機。

分析人士認為，面對複雜的地緣政治背景，俄烏戰爭和中美之間日益嚴峻的經濟脫鈎，金磚峰會為北京提供了一個及時的平台，以促進其對如何開展國際關係的願景。

圖為6月22日，普京在6月22日金磚峰會開幕上致辭。（AP）

普京將在峰會上現身

普京在峰會上現身，與其他國家領導人並列在一起，這表明俄羅斯雖然因入侵烏克蘭受到製裁，但並不孤單。儘管金磚國家對俄羅斯發動入侵的意見不一，但都避免着直接譴責俄羅斯。這次峰會將確實反映着金磚國家對全球秩序以及烏克蘭局勢的看法，與西方的看法不同。

在金磚國家峰會幾天後，另一個更大的組織七國集團（G7）將舉行峰會。但與G7不同，金磚國家在峰會上預計將謹慎處理烏克蘭問題，會表示支持和平解決，並呼籲西方國家正視其制裁對全球經濟的影響。

中國預料在會上推動其新的全球發展和安全理念，以抗衡美國為首的集團。習近平在5月在金磚國家外長的講話中，呼籲金磚國家加強政治互信和安全合作，在重大國際和地區問題上進行協調，照顧彼此核心利益，反對霸權主義和強權政治。

圖為6月22日，習近平在開金磚峰會開幕儀式上發言。（AP）

金磚五國的分歧

儘管存在共同利益，但金磚國家長期以來一直受到凝聚力問題困擾。成員國政治和經濟制度存在巨大差異，地緣政治利益亦不同。俄羅斯入侵烏克蘭的複雜情況可能會削弱本周峰會的主要成果，除了巴西外的金磚國家在聯合國大會決議中，均在要求俄羅斯撤軍中投了棄權票。

中國指責北約挑釁俄羅斯攻擊烏克蘭，類似的言論在印度也流傳着。在南非，總統拉馬福薩（Matamela Cyril Ramaphosa）亦表示如果北約一開始「聽從警告」，這場戰爭是可以避免的。

儘管巴西在聯合國投票譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，但總統博爾索納羅（Jair Messias Bolsonaro）已表明巴西將保持中立。

在一般情況下，中國會將金磚國家描繪成「G7的一個替代」，並尋求將金磚國家描繪成發展中國家與富裕的資本主義民主國家抗衡的俱樂部，但會因普京在場讓事情變得複雜。

與此同時，金磚國家長期存在的摩擦問題仍未得到解決：印度和中國之間的邊緊爭議，在2020年一度演變成暴力衝突。新德里政策研究中心（Center for Policy Research）高級研究員辛格（Sushant Singh）表示，金磚國家一直是印度「確保與中國進行接觸的一種方式」，因為新德里對激怒北京持謹慎態度，尤其是在它正與美國合作的情況下。

印度加入的美國、日本和澳洲組成的四方安全集團，已被視為對抗中國戰略的一部分，但這亦使印度更不願支持金磚國家峰會的主要成果。 辛格指出，如峰會能宣布任何實質性倡議，將讓他感到驚訝。