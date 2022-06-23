菲律賓外長：已終止和中國聯合勘探南海能源談判

即將卸任的菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）6月23日表示，已經終止和中國聯合勘探南海能源的談判，他指「沒有任何事在等待處理，一切都結束了。」



據菲律賓通訊社報道，洛欽指是菲方發起終止談判，他在外交部活動上發言時稱，雙方在3年間嘗試磋商，並走到盡可能在憲法上可行的範圍，但若再向前走，將有出現「憲法危機」的風險。

他表示「這解釋了我突然退後的原因」，他形容過去3年與中國外長王毅付出真誠努力，雙方均盡可能走得更遠。他又強調在3年談判期間，菲律賓從未有放棄主權。

洛欽之後稱，根據總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的指示，已完全終止關於石油與燃氣的談判，形容一切都結束了。他稱保護菲律賓主權的責任將落到新一屆政府的肩膀上。

杜特爾特任期將在6月30日結束，當選總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號：Bongbong）即將上任。

中菲南海聯合勘探在2018年11月習近平訪問菲律賓期間提上日程。當時中菲簽署一份在菲律賓以西的南海區域聯合開發石油和天然氣資源的合作諒解備忘錄，2019年8月杜特爾特訪華，中菲宣布成立油氣合作委員會和工作組。