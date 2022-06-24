金磚五國領袖發表北京宣言　呼籲俄烏對話

金磚國家（BRICS）領導人第14次會晤6月23日以視像形式舉行，與會五國領袖發表北京宣言，內容談及烏克蘭局勢、全球政治和經濟、糧食安全、氣候變化及應對疫情等。



在烏克蘭問題上，金磚五國領袖重申各國在聯合國大會及安理會等場合所表達的立場，並促進俄烏雙方對話。另外他們同時支持聯合國和秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）及國際紅十字會為烏克蘭提供人道援助。

聲明提到，五國領袖強調尊重郝有國家的主權和領土完整，承諾以和平方式解決分歧和爭議，以及棄核問題的決心。他們表明支持阿富汗達至和平、安全及穩定，而且當地不應被用於威脅或攻擊其他國家，或是作為包庇、訓練恐怖份子及資助恐怖活動，同時反對干預該國內政。

五國亦期望恢復伊朗核談判可以成功，並在朝鮮半島包括棄核問題上，促進雙邊及多邊談判。他們表明會推動連同安理會在內的聯合國全面改革，以增加發展中國家的地位，有助更充分應對全球挑戰，又提出保留和加強軍備控制系統。

而在全球經濟上，他們認為後疫情時代的不均衡復蘇加劇全球不公平情況，而且全球經濟增長步伐放慢，經濟前景轉趨暗淡，因此他們敦促主要發達國家採取負責任經濟政策，在處理政策外溢的同時，避免對發展中國家帶來嚴重衝擊。

五國領袖呼籲多邊經濟機構和國際組織在建立全球經濟政策共識上，扮演具建設性的角色，防止經濟混亂及分散金融的系統性風險。他們強調二十國集團（G20）應維持不變，以應對目前的全球情況。

他們又認同加強應急儲備基金（Contingency Reserve Arrangement，CRA）機制的重要，以增加全球經濟安全網，並與現有的國際貨幣及金融安排相輔相成等。

另外他們指出全球大約三分一糧食是產自金磚五國，指出包括肥料在內的農業投入對確保世界糧食安全具有戰略重要地位。

氣候問題是近年其中一個關注焦點，五國領袖表示，發達國家在該問題上有歷史責任，因此對方應在增加緩和措施上身先士卒。金磚五國同時反對建占綠色貿易壁壘，強調一切應對氣候變化及生物多樣性的流失都需要完全根據世貿（WTO）協議定立和執行，而且不應構成任意或不公平歧視，或是包裝成限制國際貿易等。

目前新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍未結束，五國領袖重申有需要在組織中成立流行病預警系統，而且認為各成員國在將來的醫療衛生緊急狀況上，應有更充分準備。

他們提出公平分配疫苗，要求國際機構和慈善組織從包括非洲在內的發展中國家生產商採購疫苗和加強劑，確保在當地發展的製造能力可以獲得保留。