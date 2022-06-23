金磚五國峰會登場　習近平：摒棄冷戰思維集團對抗　反對濫用制裁

金磚國家領導人第14次會晤6月23日登場，中國國家主席習近平在北京以視像方式主持，他在發言時提倡摒棄冷戰思維和集團對抗，反對單邊制裁、濫用制裁，以人類命運共同體的「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」。



習近平表示，回首過去一年新冠肺炎疫情四處蔓延，世界經濟復蘇曲折，和平與安全問題更加突出，「面對嚴峻複雜的形勢，我們始終秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，加強團結協作，攜手攻堅克難。」他稱金磚機制展現了韌性和活力，金磚合作取得了積極進展和成果。

他又指，本次會晤正值人類社會何去何從的關鍵節點，金磚國家作為重要的新興市場國家和發展中大國，要勇於擔當、勇於作為，為世界注入積極、穩定、建設性的力量。

以「大家庭」超越「小圈子」

他之後談到四點，包括第一要發出公平正義的聲音，推動國際社會踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，摒棄冷戰思維和集團對抗，反對單邊制裁、濫用制裁，以人類命運共同體的「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」。

第二是要堅定戰勝疫情的信念，本着對人民負責、對生命負責的態度，築牢疫情防控屏障，加強國際抗疫合作，共同守護人類生命健康。

第三是要匯聚經濟復蘇的合力，加強宏觀政策協調，保障產業鏈供應鏈安全暢通，構建開放型世界經濟，防範化解世界發展面臨的重大風險挑戰，實現更加包容、更具韌性的經濟增長。

第四是要推動可持續發展，堅持以人民為中心的發展思想，加大對減貧、糧食、教育、衛生等領域投入，推進落實聯合國2030年可持續發展議程，實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。

習近平稱，期待同大家圍繞「構建高質量夥伴關係，共創全球發展新時代」的主題，深入交流、暢所欲言，共同為推動金磚合作高質量發展貢獻智慧。