烏克蘭最需要的不是今天加入歐盟　何況可能十年也未能加入

歐洲議會在6月23日，表決通過讓烏克蘭成為歐盟候選國的地位，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱這是烏克蘭與歐盟的歷史時刻。不過成為候選國地位只是第一步，距離正式成為歐盟成員國仍很遙遠，且烏克蘭現時最需要的，並不是歐盟的地位。



烏克蘭獲得大多數歐盟成員國的支持，成為歐盟候選國，可說是烏克蘭的外交勝利。不過烏克蘭現在急需的，並不是加入歐盟。

俄烏戰爭讓烏克蘭失去大量的士兵與武器，但歐洲議會的討論草案中，未有具體說明烏克蘭迫切需要的武器、彈藥和軍事援助，以抵禦持續的襲擊並擊退俄羅斯入侵。

圖為6月18日，烏克蘭頓涅茨克地區，烏克蘭士兵正準備美國提供烏克蘭的M777榴彈砲。（AP）

西方的援助無法滿足烏克蘭當前的需求，且不僅是缺乏武器，烏克蘭正處於經濟崩潰的邊緣。歐盟雖然承諾會提供高達90億歐元的援助，但這不過能支撐烏克蘭兩個月。專家估算烏克蘭需要每月50至70億歐元的援助。

烏克蘭駐歐盟大使琴佐夫（Vsevolod Chentsov）對此已透露不滿，稱烏克蘭人民雖然極具勇氣和能耐——但這不足夠，烏克蘭需要大量武器。

烏克蘭加入會影響歐盟內部平衡

另一方面，歐盟讓烏克蘭與摩爾多瓦加入歐盟的決定，將可改變歐盟內部的權力平衡。烏克蘭有着相對較大的人口，會成為歐盟第五或第六大的國家。這將影響歐洲議會內席數，繼而影響歐盟內的決策權。

權力平衡可能會會導致對歐盟條約進行重大修改，但相關討論未見於歐洲議會這次的決議上。但在正式審議烏克蘭的成員國資格時，這必然會成為考量之一。

但眼下俄羅斯的入侵和佔領，讓烏克蘭的邊界與有多少公民仍是未知數。一些早已成為歐盟候選國的國家，也將對烏克蘭的「插隊」感到不滿。如北馬其頓、蒙特內哥羅、塞爾維亞等。

烏克蘭亦難以在戰爭時期作出以迎合加入歐盟必須的各種改革。琴佐夫指出，結束戰爭和恢復和平不會與加入歐盟的進程成為衝突，但承認在戰爭結束之前，某些改革將難以實行：「在我們穩定局勢之前，進行警務或安全服務等系統性改革可能會很難，或根本無法作出改變。而且我認為俄羅斯距離停止攻擊還需要一段時間。」