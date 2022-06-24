不敵通脹　日本卡樂B宣布全體零食加價　不加價就把容量縮水

日圓在下跌的同時國內持續通脹，日本卡樂B在6月22日宣布會調整旗下150多款零食的價格或容量。部分加價，部分維持原價——但縮小容量。這是繼有國民小吃之稱的「栗米棒」加價後，再有零食大規模加價，通脹影響深入民間。



日本5月份核心消費物價指數(CPI)按年上升2.1%。通脹已連升9個月，亦是連續2個月高於央行設定的2%通脹目標。扣除新鮮食品和燃料成本後，5月通脹按年仍升0.8%。

栗米棒（うまい棒）是日本最知名的小食之一，短小的栗米棒有十多種口味，口感酥脆。栗米棒自開賣至今40年維持10日圓（6仙港元）的價格，平絕所有零食，成為日本最具知名度的國民小吃。

圖為2020年5月，日本一家超級市場。日本近月因通脹多個商布宣布加價。（AP）

然而在4月生產銷售栗米棒的Yaokin公司宣布受燃料和材料價格上升關係，決定調整售價至12日圓。

雖然2日圓的加幅不算什麼，但栗米棒漲價在日本具有象徵意義，這代表着最良心的企業也抵受不了成本上漲帶來的壓力，終究要把成本轉嫁消費者。

兩個月後，卡樂B同樣宣布要為旗下零食調整價格，並稱所有零售價格會有5至20%左右的升幅。部分零食即使不作價格調整，也會縮小容量節省成本。例如把80克重量的薯片，減至72克。

「縮水式通貨膨脹」（Shrinkflation）不是什麼新鮮事，在其他如美國等其他地方也會進行。但一旦產品縮水，即使經濟環境改善也很難漲回去。如一盒紙巾有100張縮至92張，未來紙巾也只最多只會有92張。

消費者權益倡議者、美國麻省前助理檢察長德沃斯基（Edgar Dworsky）數十年來在他的消費者世界（Consumer World）網站記錄縮水式通脹：「由於通貨膨脹，我們此刻正好處於海嘯中。」

德沃斯基指出，製造商偏好縮水式通膨，因為他們知道客戶會注意到價格上的調整，但不會留意淨重或其它細小變化，像是紙巾的張數，食品的容量等。廠商還可以使用一些技巧來轉移消費者對於內容縮水的注意力，例如在包裝上貼上新標籤。