拜登訪歐｜G7與北約峰會將接連登場　針對中俄提新戰略與基建倡議

美國總統拜登（Joe Biden）6月25日即將訪問歐洲，出席七國集團（G7）峰會與北約峰會，據英媒6月23日引述美國高級官員報道，峰會內容將針對中俄，包括如何在烏克蘭局勢議題上增加向俄羅斯施壓、強調對中國的持續憂慮，期間將提出新戰略概念與新基建倡議。



拜登將在25日出發前往德國南部，準備出席26日起舉行的G7峰會，然後再參與29日至30日在西班牙馬德里舉行的北約峰會。這次也將是首次有澳洲、新西蘭、日本、韓國領導人出席北約峰會。

英媒引述美國官員形容，此旨在表明西方國家並未有因烏克蘭戰爭而轉移對中國的關注。官員又稱，預計G7峰會也將討論應對中國的「強迫式經濟行為」問題，並指「此顯示烏克蘭沒有讓我們把注意力從中國身上移開。事實上恰恰相反。」

拜登：圖為2022年6月17日，美國總統拜登在白宮出席一場經濟論壇。（AP）

這次在德國舉行的G7峰會，也邀請了阿根廷、印度、印尼、塞內加爾及南非代表參與，G7領導人預計將以中低收入國家為目標啟動一項新基建倡議，強調是高質量、透明的投資選擇，明顯是針對中國的一帶一路計劃。

美方並稱，北約領導人將在峰會上支持一項新戰略概念，以應對俄羅斯和中國構成的威脅。

拜登在訪歐期間，也將會晤德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）及西班牙國王費利佩六世（King Felipe）。