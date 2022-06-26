尼日利亞參議員夫婦在英被捕　為救愛女非法運15歲孤兒活摘器官

西非國家尼日利亞（Nigeria）國會參議院一名議員及其妻子6月23日在英國倫敦（London）出庭。他們被控密謀把一名15歲少年走私至英國以獲取他的腎。



根據英媒，現年60歲的尼日利亞參議員埃奎雷馬杜（Ike Ekweremadu）和55歲妻子貝婭特麗斯（Beatrice Nwanneka Ekweremadu）涉嫌2021年8月1日至2022年5月5日以剝削為目的、密謀安排並/或促使他人出遊。他們均否認相關指控。警方指，男孩目前已受到保護。

這對夫婦把一名無家可歸的15歲少年帶到英國，密謀摘取他的器官。兩人21日飛往土耳其之前、在希思路機場（Heathrow Airport）被捕，23日在倫敦西部的阿克斯布里奇裁判法院（Uxbridge Magistrates' Court）出庭。檢察官阿亞斯（Damla Ayas）稱：「這是以器官摘取為目的、與人口販運罪有關的陰謀。」

檢方告訴法院，由於管轄權問題，案件需獲檢察總長布雷弗曼（Suella Braverman）同意才能繼續。貝婭特麗斯和埃奎雷馬杜還押候審，下一次出庭時間為7月7日。

埃奎雷馬杜是誰？

埃奎雷馬杜是尼日利亞一名具影響力的政治人物，曾任參議院副議長，也是一間律師事務所的負責人。

為何這樣做？

美國之音24日指，夫婦兩人為了患有腎病的女兒，把這名少年偷運到英國進行腎臟移植。