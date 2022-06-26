美媒：G7成員國各面臨內憂外患　峰會或難有成果

七國集團（G7）領導人峰會6月26至28日在德國南部巴伐利亞州（Bavaria）施洛斯埃爾毛（Schloss Elmau）舉行。美媒引述專家指，由於成員國各自面臨自身問題，峰會或難以取得突破。



G7預計將在會上，討論如何加強對俄羅斯施壓和支持烏克蘭的方法，並料會討論氣候變化和中國等議題。美國《外交政策》6月24日報道，G7可能會在烏克蘭承諾方面取得進展，但其他更進取的計劃，尤其是在應對氣候變化方面則可能遙不可及。

報道引述美國哥倫比亞大學可持續發展中心總監薩克斯（Jeffrey Sachs）指出，「連續幾次的G7峰會同樣成果有限，今次也很難看到會有什麼成果。」

薩克斯又稱，「G7的麻煩愈來愈多，當中大部分是自找的。多數成員國政府處於弱勢。美國總統拜登（Joe Biden）的支持率持續下降；英國首相約翰遜（Boris Johnson）的支持率也在下跌，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）失去國會多數優勢；意大利處於不確定狀態，而且在如何應對俄烏戰爭方面分歧愈來愈大；德國面臨嚴重能源危機，美國和歐盟更是最可能陷入衰退。」

有鑑於此，G7擴大邀請參加峰會特定會議的名單，今次邀請非洲聯盟現任輪值主席國塞內加爾（Senegal）、拉丁美洲和加勒比國家共同體現任輪值主席國阿根廷，以及印度、印尼和南非。

2022年1月起擔任G7輪值主席國的德國，承諾將採取行動應對氣候變化作為G7優先要務，但可能很難實現。G7 2021年峰會同意「加快國際社會逐步脫離煤炭」，但如今歐洲天然氣因俄烏戰事供應短缺，令污染最嚴重的化石燃料煤炭回歸，德國和意大利都宣布有意重啟封閉的燃煤電廠。