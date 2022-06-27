猴痘｜法國錄得首個兒童病例

撰文：許懿安
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法媒稱6月25日晚上法國西島大區（Île-de-France）衞生署通報出現一個兒童感染猴痘病毒個案。這是法國首宗兒童猴痘病例。

法國西島大區是法國13個大區之一，也是法國首都巴黎的首都圈。

病人是一名小學生，情況已受控，沒病情惡化的風險。

法國此前的確診個案，病人都是成人。法國衞生部確認了330個病例，其中227個在法蘭西島大區。

當局在6月25日發布的新聞稿中解釋稱，病毒以通過共用床單、客廳、餐具等方式在家中影響兒童。

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