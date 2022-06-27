北約新戰略文件將首提中國　稱華崛起構成挑戰　但不視之為對手

北約一份描繪30成員國對組織未來安全路向與軍事發展構想的戰略文件，會在西班牙馬德里舉行的北約峰會上公布。峰會在6月29至30日舉行，屆時發表的新戰略文件將首次提及中國崛起對北約構成的挑戰。



北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在峰會舉行前於比利時布魯塞爾出席記者會，稱文件將首次提及中國，以及中國對北約的安全、利益和價值觀構成的挑戰。

彭博社27日引述知情人士稱，北約會在文件中，將中國標籤成「系統性挑戰」（Systemic Challenge）。不過知情人士說，文件不會稱中國為北約的對手。

北約峰會：圖為2022年6月27日，北約秘書長斯托爾滕貝格身在比利時布魯塞爾，並在記者會上發言。（AP）

一位美國白宮官員6月26日稱，美國有信心北約將發布的新戰略文件將包括對中國的「強硬」措辭，並補充說，有關文中如何提及北京的談判仍在進行中。

這位官員在美國總統拜登（Joe Biden）和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在七國集團峰會會晤後表示：「他們談到了中國……這將是這次訪問的一個廣泛的主題。」

白宮官員稱：「總統表達他對朔爾茨總理的信任，在他們討論的所有問題以及我們各國共同應對的所有共同挑戰上，確實都有非常廣泛的一致看法。」