G7 | G7北約渲染「中國威脅」 老配方老味道

「中國威脅」，被渲染成G7領導人峰會和北約峰會的關鍵議題。正在召開的G7峰會不僅推出對標「一帶一路」倡議的新全球基建夥伴計劃，還將討論中國所謂「強迫勞動」和「竊取知識產權」問題。北約峰會更是事先聲張，首次將「中國」寫入北約最新版的「戰略概念」文件，日、韓、澳、新四個亞太國家的領導人也將出現在北約峰會上。對抗中國的意圖明顯。

這些訊息是否標誌着北約亞太化進程正在明顯加速？自身麻煩一堆的拜登會收穫與歐洲和亞太盟友的更多「團結」嗎？

最嚴厲的劇本？

G7領導人峰會首先確定給俄羅斯來了一個 「黃金禁令」，然後無意外的討論有關替代俄羅斯石油和天然氣進口的方案，以及「增加對俄壓力、表明對烏支持」的其他具體建議。這些都是老調重彈，而，中國，成為今年G7峰會的另一個主題詞。當然，這也毫無意外。

事先已有預告：美國「將帶着最嚴厲的、對付中國的劇本抵達巴伐利亞參加 G7 峰會」。

如何最嚴厲？參照去年G7峰會情況看，當時領導人公報公開就新疆、香港和台灣問題點名批評中國，還要求世衛組織開展「及時、透明、由專家主導、基於科學」的新冠病毒起源第二階段調查。在涉疆的問題上，也沒有就禁止各國參與受益於「強迫勞動」的項目達成共識。

德國G7峰會前夕，美國就宣稱「將帶着最嚴厲的、對付中國的劇本抵達巴伐利亞參加 G7 峰會」。. (AP)

今次，據路透社發自美國空軍一號的報道，在拜登前往德國途中，白宮方面宣稱，G7將討論中國所謂「強迫勞動」和「竊取知識產權」問題。但截至目前，並沒有這方面的公開消息。坦白說，在利益問題面前，歐洲國家與美國還是存在差異的。歐洲國家與中國既有意識形態分歧，也有經濟上的競爭與合作需求。

反而，確認的消息是驅動「全球基建設施及投資夥伴關係」倡議，5年內籌集6000億美元，為發展中國家提供發展基礎設施的資金，「以替代『一帶一路』」。這就是會議前美國預備做出的「吊人胃口的宏大承諾」。 美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）說，「這可以代替中國人所提供的東西，成為另一種選擇」「我們打算讓這成為拜登政府在剩餘任期內外交政策的標誌之一」。

但事實上，一年前，拜登在會見G7領導人時曾敦促他們支持「重建更好的世界（B3W）」，旨在替代中國的「一帶一路」倡議。但如今看來，雷聲大雨點小。雖然美國承諾2000億美元，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示將籌集3000億歐元。但「尋求私營部門的貢獻」，迄今依然缺乏落實的具體方案。且，G7國家整體面臨高通脹，要掏出真金白銀實屬不易，這是否是一張被美化的「淡倉支票」，還得看具體落實。

北約「不能忘記的其他安全挑戰」

跟G7峰會類似，「應對中國威脅」是北約峰會事先對外聲張已久的主題之一。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）已先後在兩個不同場合進行「預熱」——對烏開戰的俄羅斯是「最緊迫的威脅」，但中國也是北約「不能忘記的所有其他安全挑戰」之一。

這次北約峰會主要突出了兩個關注點：一是北約新「戰略概念」文件將首次點名中國。這個「首次」，被美國和北約官員說成是北約的「一個巨大進步」。斯托爾滕貝格稱，他希望盟國會說中國對北約的「價值觀、利益或安全構成一些挑戰」。作為北約秘書長居然毫不掩飾的遊說成員國政治宣示。

另一個關注點，是日韓澳新四個亞太國家領導人去了馬德里。其中，日本和韓國是首次參加。

G7峰會之後，日韓澳新四個亞太國家領導人應邀出席北約峰會。其中，日本和韓國是首次參加。（AP）

日本首相岸田文雄尤為積極，他也將成為第一個出席北約峰會的日本首相。還沒動身前，岸田就已經表示，將把日本與北約的合作「推向一個新階段」。他還說要在北約峰會上強調，「在世界任何地方都不能容許武力片面改變現狀的行為」，雖然未點名中國，但意有所指。較之日本，韓國相當謹慎。韓國總統府方面試圖撇清「嫌疑」，強調韓國總統首次參加北約峰會，並不代表韓國將轉向反華反俄政策。

誠然，北約這些動作能起多大波瀾，不必過去擔心。但需要警惕的是，拜登政府自然是認為俄烏衝突讓美國和歐洲相互走近，戰爭威脅成了他們最大的共識，嚐到了「甜頭」，如今渲染「中國威脅」，是否標誌着北約亞太化進程正在加速。而且，拜登政府很有意如何加強北約的存在。俄烏衝突，一定程度上促成了這樣的效果。

拜登政府沒有新招

顯然，拜登是想借着俄烏衝突和渲染「中國威脅」，跟歐洲及部分亞太盟友再刷一波「團結」。 拜登政府明顯是想利用這場危機，把在歐洲和亞太的地緣政治對抗打造成長期趨勢，甚至進一步擴大化。美國拼命地把自身戰略意圖強加到盟國身上，將歐洲和亞太安全問題混為一談，既為綁定中俄，也為綁定其他盟友。

拜登身後那一大攤甩不掉的「煩惱」：通脹居高不下，經濟衰退風險加劇，墮胎權之爭背後的保守主義政治回潮，11月份中期選舉民主黨形勢堪憂……在國內面臨重重壓力的情況下，拜登這次訪歐，「必須更加專注於『我能帶回什麼？而不是「我能向世界展示什麼？」這決定了他必須一邊嘴裏大呼「團結」，一邊繼續把盟友推向前沿為美國「遮風擋雨」。

其實，這是很傳統美國的做法。拜登作為美國政壇的老人，坦白說，也沒有什麼新招數了。

但也正如一些美媒觀察到的，這些老套路還是否適應於當今國際關係中呢？其實很明顯，歐洲國家不那麼同意在北約框架內對中國採用強硬措辭。西方內部的這種分歧越來越明顯了。坦白說，歐洲自身經濟困境亦有「美國捅刀」。就有歐洲問題學者說，歐洲大國雖然也想借助危機提升自身影響，但從自身利益出發，它們更傾向於對俄烏衝突進行危機管控，未來希望跟俄羅斯回到談判桌上，在對中國方面上不想走向極端。