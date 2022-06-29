日本天氣酷熱但電力不足　政府先呼籲節電後轉軚：重啟燃煤發電

日本出現酷熱天氣，連續多天各地氣溫超過35度，部分地區甚至迫近40度。面對酷熱天氣，政府一度呼籲民眾節電，但最後還是轉軚表示「不要強行節電」，首相岸田文雄表明要重啟燃煤發電站，以解決電力所需。



29日東京日間溫度36度，關東群馬等內陸地區最高可達40度。熱力迫人，日本富士電視新聞報道，東京都內在28日，單日就有224人因酷熱天氣中暑，創今年紀錄以來單日新高。

圖為6月28日，日本東京一個裝有噴水裝置的地方，讓人消暑降溫。（AP）

面對炎熱天氣，人們都希望開空調消暑降溫，但當每家每戶一起使用，會讓日本電力負擔不下。政府連日頒布「電力逼迫」警告，要求企業及民眾節電，所有政府公營場所空調調至28度，並停用如自動電梯等設施。

不過，由於天氣持續酷熱，首相岸田文雄在28日更改方針，要求民眾「不要強行節電」，在「應該使用空調的時候使用」，同時要求重啟兩座燃煤發電廠，以解決電力急迫。

梅雨季創紀錄最短

受全球氣候變化影響，日本今年的梅雨季提早結束，部分地區下雨天數僅為過去的四分之一，創紀錄以來最短。受太平洋高壓脊影響，普遍出現晴朗炎熱的天氣，東京連續多天出現酷熱天氣，同創紀錄。

所謂「電力逼迫」警告，是指日本發電廠電力使用量接近100%。儘管日本有臨時加大發電量的措施，能短時間應對過高電力需求，但情況持續可能會令電力設施負荷過大損毀，出現大規模停電。

圖為6月28日，日本東京街道上，人們都撐傘避暑。（AP）

放棄核電，日本電力不足

會造成如此的情況，主要是因為日本電力供應不足。日本長久依賴燃煤及核能發電，但自311大地震福島核事故後，核能被棄用本改為採用各類化石燃料作為電力來源。

但隨着電力需求逐步上升，政府最終決定重啟核電，但現存核能發電站大多老舊難以通過新的安全指標，導致重啟工作緩慢。近年全球氣候變化讓各國不得不重視碳排放問題，日本亦不得不減少使用燃煤發電，最終造成目前的狀況。

再因近年的燃料價格上升，日本電費已一直增加，平均家庭每月電費自2021年已升了接近1500日圓（約90港元）。但礙於地理關係，日本不適合建告大型太陽能發電站或風力發電站的「風力田」，不得不使用傳統發電。但在核事故的陰霾下，日本很難採用或建造新的核能發電，以解決電力不足和碳排放問題。日本電力不足問題將會持續，並在未來每逢夏季都會出現。