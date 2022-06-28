前京都舞妓談行業黑幕　稱未成年被迫做這些事：這就是日本文化？

一名自稱前舞妓的女性近日在Twitter發文，她自稱過去在京都當舞妓時，明明還未成年卻要陪客戶喝酒交際，甚至有客戶試圖逼她「混浴」。她的發言在網絡上引發高度關注，讓許多人開始反思這個「傳統文化」。



《週刊女性PRIME》報道，一名自稱前舞妓的A女，在Twitter的發文引發網友高度關注。她指出，自己過去當舞妓時，16歲就遭到客人灌酒，還有客人要求與她共浴（お風呂入り），幸好她最後逃過一劫。

她也透露舞妓、藝妓間現在還有旦那制（旦那さん制度，類似包養）。她的初夜還差點被用5千萬圓賣掉。

最後，她希望大家思考，這真的是「傳統文化」嗎？

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報道指出，舞妓主要是15歲至20歲、目標成為藝妓的女性，由於是實習的身分，原則上沒有薪水。

她們住在養成所兼事務所的「置屋」，學習日本舞蹈和三味線等傳統技藝，為了成為藝妓而每天接受訓練。累積到相當實力後，可以在宴會上表演、為客人倒酒。

A女的告發讓日本傳統文化「舞妓、藝妓」受到關注，許多Twitter上的網紅對這件事發聲，「舞妓」一詞還成為熱門趨勢。

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部分網友也開始質疑A女發文的真實性。但擁有54萬追蹤者的推特用戶滝沢ガレソ指出，他收到許多前舞妓的私訊，表示有些置屋確實可能發生這種行為。有網友也指出，舞妓年齡介於15歲到20歲之間，卻要陪成年男子喝酒、討好對方，這種傳統文化讓人難以接受。

《週刊女性PRIME》表示，他們試圖採訪花街（藝妓和舞妓置屋集中的區域）相關人士，但卻遭到拒絕。

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