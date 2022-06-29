北約公布新戰略文件指中國構成系統式挑戰　北京：挑動政治對抗

北約峰會繼續在西班牙舉行，6月29日宣布成員國批准了「新戰略概念」（Strategic Concept）文件，內容包括談到中國構成系統式挑戰（systemic challenges），又指中國尋求控制關鍵技術和工業領域、供應鏈等。中國外交部同日稱，北約應停止以意識形態劃線，挑動政治對抗，停止試圖發起一場新冷戰。



北約在新聞稿指出，北約國家元首和政府首腦在會議上批准了新戰略概念，確定了聯盟在未來十年的優先事項、核心任務和方向。文件也描述聯盟面對的安全環境，重申聯盟的價值觀，闡述北約集體防禦的關鍵目的。

新聞稿指，文件把俄羅斯定義為對盟國安全的「最重大和直接威脅」，並首次在有關戰略概念文件內定位中國對盟國的安全、利益和價值觀構成挑戰。

美國總統拜登（中）、土耳其總統埃爾多安（左）、英國首相約翰遜（右）2022年6月29日出席北約峰會（AP）

文件內容稱，中國的雄心和強制式政策挑戰北約成員的利益、安全與價值觀，中國採用一系列廣泛的政治、經濟與軍事工具，以增加其全球影響力和權力，但同時其戰略、動機與軍事建設並不透明。

文件又指，中國尋求控制關鍵技術和工業領域、關鍵基礎設施、戰略物資和供應鏈，利用經濟影響力來建立戰略依賴關係，增強其影響力，並指中國力爭顛覆以規則為基礎的國際秩序，包括在太空、網絡和海洋領域。

文件也談到中俄關係，稱「中俄加強戰略夥伴關係、互相加強企圖破壞以規則為基礎的國際秩序，與我們的價值觀與利益背道而馳。」

北約成員國再主張願與中國展開具建設的接觸，包括建立互惠的透明度（reciprocal transparency）。聯盟將共同努力應對中國對歐洲、大西洋安全構成的系統式挑戰，確保北約持續有能力保障盟國防禦與安全，又稱將提高共同意識，增加應變與準備能力，以保護對抗中國的脅迫戰術和分裂聯盟的努力。

圖為2022年6月1日外交部發言人趙立堅主持例行記者會。（中國外交部網站）

北京：停止以意識形態劃線

中國外交部發言人趙立堅29日在例行記者會回應稱，已就北約「戰略概念」文件涉華動向表明立場。他稱北約多次公開表示，北約作為區域性聯盟的定位沒有變化，北約不尋求地理突破，也不尋求到其他地區擴員，但是近年來北約卻不斷進入亞太地區，一些北約成員國不停派飛機軍艦到中國周邊海域搞軍事演習，製造局勢緊張，挑動矛盾，北約持續突破地域和領域，鼓吹集團對抗，國際社會對此應該保持高度警惕，並堅決反對。

他又指，北約應停止以意識形態劃線，挑動政治對抗，停止試圖發起一場新冷戰，北約還應該放棄冷戰思維、零和博弈、製造「敵人」的做法，不要在搞亂歐洲之後，企圖再搞亂亞洲，搞亂全世界。