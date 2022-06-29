為芬蘭瑞典加入北約打開綠燈　土耳其終究出賣了普京？

烏克蘭戰爭爆發，喚醒了自沙俄以來幾百年，歐洲國家對俄羅斯在安全層面的深度恐懼，自二戰以來即長期中立的芬蘭、瑞典因此改變立場，提出申請加入北約。

因為入約在芬蘭、瑞典是多數民意，俄羅斯又陷入戰爭陷阱無暇他顧，同時北約也早有東擴之心，此兩國成為北約成員國勢在必行，唯一構成阻力的因素就是土耳其。

土耳其總理埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）早就對此放出狠話，「只要塔伊普·埃爾多安還是土耳其共和國國家元首，我們肯定不能對支持恐怖主義的國家加入北約說『行』。」

土耳其何以芬蘭、瑞典「入約」如此介意，原因主要有兩個，一個是這兩個國家支持庫爾德工人黨及其分支，包括支持被土方認定曾發動未遂政變的「居倫運動」（宗教領袖居倫被認定與土耳其2016年針對埃爾多安的未遂軍事政變有關）；一個是通過把芬蘭、瑞典入約與土耳其和美歐之間更具戰略性的問題掛鈎，如要求美歐解除對土耳其的武器禁運，將土耳其重新納入F-35先進飛機計劃，購買美國F-16戰鬥機並為其現有戰機購買升級套件等。

總結起來一句話，就是借身為北約成員國所具有的否決權，敲歐美各國，特別是美國、芬蘭、瑞典等國「竹槓」，能敲多少就敲多少。

俄羅斯普京對此一清二楚，但是不管怎樣，不管能不能成事，只要埃爾多安跳出來搗亂，就值得鼓勵，所以俄羅斯對土耳其的做法一直持讚賞態度。

歐美當然更清楚埃爾多安的用心，對土耳其早晚必將讓步心知肚明，問題就在於，自己願意付出多少籌碼滿足土耳其的要求。

不過隨着烏克蘭戰爭局勢發展，歐美有點按捺不住心裏的焦慮情緒，早就對此設定了一個心理上的時間底線，即在本月底召開的北約峰會，希望能就此達成一個差不多的共識。

歐美雖然對此沒有透露太多，但他們意識到，如果不能打開僵局，土耳其維持否決權，在目前俄羅斯侵烏背景下，無疑對北約聯盟是一個重挫。

埃爾多安當然清楚北約的心思，所以直到這次北約峰會召開前幾小時，土耳其總統埃爾多安還在馬德里表示，「土耳其需要的是結果，不是空話！」

但實際上，埃爾多安早就做好了在這次峰會上收貨、妥協的準備。

有備而來的埃爾多安在馬德里一天都沒閒着，其幾乎所有行程，都在圍繞這個事情安排。星期二，埃爾多安一抵達馬德里，立即與芬蘭和的瑞典總理以及作為「調解人」的北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）開啟「最後的談判」。具媒體報道，會議一直持續到國際標準時間17時，休息半小時後，繼續談判。

另外，埃爾多安的日程安排表上，還排上了與芬蘭、瑞典領導人及法國總統馬克龍、美國總統拜登的會談計劃，所談內容也圍繞此議題展開。

埃爾多安在與芬蘭和瑞典總理會面前還放出風聲稱，如果瑞典和芬蘭要想成為北約成員，他們必須考慮土耳其的關切，「土耳其入盟已有70年，我們希望通過峰會見證我們的團結」。

結果，當地時間周二晚間，在和埃爾多安談判後，北約秘書長斯托爾滕貝格就對外表示：「我很幸運地宣佈，我們現在已就芬蘭和瑞典加入北約達成了協議」。「土耳其與芬蘭和瑞典簽署了一項備忘錄，旨在回應土耳其的關切，尤其在涉及武器出口以及反恐鬥爭方面」。

土耳其總統府也在晚間發出公告稱，「在打擊庫爾德工人黨方面，埃爾多安總統獲得芬蘭和瑞典全面合作」，為芬蘭瑞典加入北約開了綠燈。

至此，土耳其為芬蘭瑞典「入約」設置的障礙被正式拆除，自土耳其政變後即對普京低眉順眼的埃爾多安，最終似乎還是「出賣」了普京。