以色列擬再次解散國會　總理貝內特表明不再參選

以色列6月29日準備再次解散國會，為當地不足四年內第五度舉行大選鋪路。總理貝內特（Naftali Bennett）同日表明不會再次出選，預計前總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）或有機會再度執政。



英國廣播公司（BBC）報道，貝內特領導的八黨聯合政府在上週倒台，外相拉皮德（Yair Lapid）根據現有分享權力協議，擔任看守總理至10月底或11月初的大選為止。

現年58歲的拉皮德原本在2021年3月的大選獲授權與內塔尼亞胡合組聯合內閣，惟最終未能組成大多數政府，結果決定改與貝內特輪流執政，後者本來擔任首相在2023年9月。

今屆政府由八個來自不同政治頻譜的政黨組成，當中包括首次有阿拉伯政黨參與，是以色列政壇有史以來的最多元化內閣，貝內特曾表明政府會專注各黨可以合作的議題，惟各方在組閣後不足一年開始出現分歧，他領導的統一右翼聯盟（Yamina）有成員辭職，導致變成少數派政府。

內塔尼亞胡對貝內特解散國會的決定表示歡迎，認為是對民眾的好消息。這名曾是在任最長的前總理雖然仍面對貪污官非，不過他領導的右翼利庫德集團（Likud）預計保住國會最大黨地位。

有最近的民意調查顯示，如果以色列現在舉行大選，利庫德集團及拉皮德領導的「擁有未來黨」（Yesh Atid）的議席都可能會增加，但仍無法組成大多數政府。