Ben & Jerry's以色列經營權易手　繼續在西岸出售產品

跨國消費品公司聯合利華（Unilever）6月29日宣布，將旗下美國雪糕公司Ben & Jerry's的以色列經營權出售予當地企業，意味該公司的產品可以繼續在以色列發售，以色列政府歡迎有關決定。



美國CNBC報道，聯合利華將Ben & Jerry's的以色列經營權賣給當地商人津格（Avi Zinger），對方擁有的American Quality Products本身已經擁有Ben & Jerry's的當地零售權。

雙方並沒有透露這次交易金額，而根據協議，Ben & Jerry's的產品會以希伯來及阿拉伯名字在約旦河西岸及東耶路撒冷地區出售。

Ben & Jerry's在1978年於美國佛蒙特州（Vermont）成立，並於2000年收歸聯合利華旗下，但保留獨立董事局，在其社會責任上作出決定，包括在去年夏天宣布停止在以色列佔領的土地出售產品，作為對以色列的「抵制、撤資、制裁運動」（BDS），反對以色列壓迫巴勒斯坦。

聯合利華則控制Ben & Jerry's的財政及運作，亦因此介入對方在西岸停售產品的決定。