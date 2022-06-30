經濟艙也能躺平　新西蘭航空首創「太空艙」睡眠區

撰文：王慧珊
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新西蘭航空公司（Air New Zealand）為經濟艙的長途旅客帶來喜訊，6月28日宣布2024年起將推出全球首個經濟睡眠艙，讓乘客在漫長的旅途中也能享受躺平好好睡覺。

新西蘭航空宣布這項名為「Skynest」的新概念，在旗下8架波音787型客機中設有6個睡眠艙，床舖左右兩邊各分為上下3層，供經濟艙和高級經濟艙乘客付費使用，預計2024年開始投入服務。

每個睡眠艙位均設有一個枕頭、床墊、被褥、耳塞、閱讀燈、USB充電插頭和通風口，還可拉上簾子保護私隱。每個睡眠艙的空間只能容納1個人。

經濟艙乘客可以選擇付費使用睡眠艙，且必須在登機前預訂，但每名乘客只能用4小時。乘客使用過後，機組人員會為睡眠艙消毒和更換床單。

新西蘭航空行政總裁福蘭（Greg Foran） 表示：「新西蘭的地理位置使我們處於引領超長途旅行體驗的獨特地位。」「我們將注意力集中在睡眠、舒適度和健康上，因為我們知道讓我們的客戶充分休息是多麼重要。」

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