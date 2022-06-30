經濟艙也能躺平　新西蘭航空首創「太空艙」睡眠區

新西蘭航空公司（Air New Zealand）為經濟艙的長途旅客帶來喜訊，6月28日宣布2024年起將推出全球首個經濟睡眠艙，讓乘客在漫長的旅途中也能享受躺平好好睡覺。



新西蘭航空宣布這項名為「Skynest」的新概念，在旗下8架波音787型客機中設有6個睡眠艙，床舖左右兩邊各分為上下3層，供經濟艙和高級經濟艙乘客付費使用，預計2024年開始投入服務。

每個睡眠艙位均設有一個枕頭、床墊、被褥、耳塞、閱讀燈、USB充電插頭和通風口，還可拉上簾子保護私隱。每個睡眠艙的空間只能容納1個人。

Skynest



It’s time to swap the headrest for some bed rest. Say hello to the world’s first sleep pods in the sky, Skynest. Stretch out in one of six pods for part of your journey and catch some shut-eye. A game-changer for economy travellers pic.twitter.com/3YSSuIUna8 — Air New Zealand ✈️ (@FlyAirNZ) June 28, 2022

經濟艙乘客可以選擇付費使用睡眠艙，且必須在登機前預訂，但每名乘客只能用4小時。乘客使用過後，機組人員會為睡眠艙消毒和更換床單。

新西蘭航空行政總裁福蘭（Greg Foran） 表示：「新西蘭的地理位置使我們處於引領超長途旅行體驗的獨特地位。」「我們將注意力集中在睡眠、舒適度和健康上，因為我們知道讓我們的客戶充分休息是多麼重要。」