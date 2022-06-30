英媒：印度最大水泥商罕見用人民幣買俄羅斯煤炭

撰文：王慧珊
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英媒6月29日引述一份印度海關文件顯示，印度最大的水泥生產商 UltraTech Cement正在進口一批俄羅斯煤炭，並且是以人民幣付款。有貿易商稱此舉罕見，認為未來相關付款方式可能會變得更加普遍。

文件顯示，UltraTech正從俄羅斯生產商SUEK進口15.7萬噸煤炭，這些煤炭從俄羅斯遠東港口Vanino裝載到散貨船MV Mangas上。一張日期為6月5日的發票顯示，這批貨物的估價為172,652,900元人民幣。

兩名熟悉此事的貿易消息人士稱，這批貨物的銷售是由SUEK位於杜拜的子公司安排，他們又指其他公司也是使用人民幣支付俄羅斯煤炭的訂單。

報道指出，使用人民幣結算支付，或有助企業避免受到西方對俄羅斯實施制裁的影響，並支持北京進一步推動人民幣國際化，以及削弱美元在全球貿易中的主導地位。

一名新加坡外匯交易員表示，「用人民幣結算的意義重大。在我25年以來的職業生涯中，我從未聽說任何印度實體用人民幣支付國際貿易。這基本上是在規避美元。」

報道稱，事件凸顯印度如何在受到西方制裁的情況下，與俄羅斯在石油和煤炭等大宗商品方面保持貿易聯繫。

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