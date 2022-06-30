意大利面臨70年來最嚴重乾旱　最大波河正面臨乾涸

意大利的一艘運輸艇，齊貝洛（Zibello）號在1943年於意大利的波河（Po River）意外沉沒。近日這艘船得以重見天日，因為波河水位已降至及膝高度——意大利正面臨70年來，最嚴重的乾旱。



意大利2021年冬季的降雪量少，春天雨季降雨減少，特別是在阿爾卑斯山南部，降雪減少導致流向下遊地區的水量減少，令意大利的儲水量不足。正好意大利近日正迎來提早來臨的夏季和熱浪，出現大規模乾旱。

圖為6月15日，意大利波河，齊貝洛運輸艇因波河水位大幅下降而「重見天日」。（AP）

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意大利氣象學會主席梅爾卡利（Luca Mercalli）表示，這次乾旱在歷史上可謂獨一無二：「這是由兩種異常的氣候現象結合造成的，缺乏雨水的同時氣溫升高，這與氣候變化直接相關。」

波河是意大利最長的河，今天波河水位低於零點2.7米，遠低於6 月份的平均水平。水流大海僅每秒300立方米，流量是往年的五分之一。當流量低於每秒450立方米，海水就有機倒灌，嚴重影響依賴河水灌溉的農業。

在米蘭附近的帕維亞省，有當地的農民表示，稻米一般在9月10月收成：「距離今天還有兩個月，但我擔心這兩個月是否下雨。」「現在這一刻我還不能說是一場災難，但相信已經快了。」

波河沿岸是意大利最重要的農業生產地區，種植包括小麥、稻米及蕃茄，佔全國總數量的40%。當地農業組織警告，受到嚴重乾旱影響，節性收成將損失30%至40%。多個城市宣布進入緊急狀態，要求節約用水，減少消耗。