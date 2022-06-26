意大利北部發生旱災　米蘭市長下令關閉公共噴泉

意大利北部地區連日遭受旱災，米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）6月25日簽署法令，關閉市內公共噴泉水龍頭，以節省用水。



美聯社報道，意大利北部多個月降雨量不足，再加上熱浪提早侵襲，倫巴第（Lombardy）地區24日宣布進入緊急狀態，鄰近的皮埃蒙特（Piedmont）及艾米利亞－羅馬涅區（Emilia-Romagna）大區亦採取類似措施。

根據薩拉簽署的法令，除了為動植物提供食水的水龍頭外，市內所有裝飾用的噴泉都要關閉，同時限制灌溉花灑的用水量。另外全市室內溫度不可定於攝氏26度以下，而且須經常關閉門戶，避免增加電網負擔。他亦呼籲市民合作，在家中及花園等地方盡量節約用水。

乾旱問題導致包括波河（Po River）等用於灌溉的河流水源不足，農業組織估計大約30億歐元的農產品可能受到威脅。米蘭大主教德爾皮尼（Mario Delpini）同日到訪三個農民社區教堂，祈求上天降雨。

意大利民防部門從多個地區及政府部門收集數據，準備為受旱災影響地區擬定更大規模緊急狀態令。除了米蘭，北部多個城鎮亦已經公布不同節省用水法令，避免當地被迫制水。