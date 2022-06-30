美國加州將向納稅人發放補助金紓緩通脹壓力　為何專家卻唱衰？

美國加州準備向納稅人發放補助金，以紓緩他們因通脹而加重的經濟負擔。但美國莫爾丁經濟咨詢公司（Mauldin Economics）投資策略師迪利安（Jared Dillian）6月29日在美媒發表文章，指加州政府的紓困計劃是「經濟文盲」（Economic Illiteracy）。



加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）與民主黨籍議員達成共識，他們同意推出總值170億美元的紓困計劃來紓緩民眾在通脹下面臨的經濟壓力，當中包括95億美元的紓困基金。約2,300萬名加州納稅人會於2023年初獲發補助金，預料他們每人可獲發的金額為200至1,050美元。

迪利安6月29日在彭博社發表標題為《加州的170億美元退稅計劃是經濟文盲》（California's $17 Billion Rebate Plan Is Economic Illiteracy）的文章。他批評加州政府的新計劃不是良好的經濟措施。

加州州長紐瑟姆與民主黨議員達成共識，同意推出總值170億美元的紓困計劃來紓緩民眾面對的經濟壓力，圖為紐瑟姆2022年6月24日見記者（AP）

憂通脹問題進一步惡化

迪利安表示，在通脹率正達到8%以上的時候，向加州居民發放170億美元補助金，可能會令通脹問題進一步惡化。

他指一些消費者、尤其是較低收入人士有很高的邊際消費傾向（Marginal propensity），他們在收到補助金後，幾乎會立即花光這筆意外之財。這種情況會增加貨品的總需求，並進一步推高物價。

他稱加州政府的政策或會導致通脹率螺旋式上升以及通脹加速，因為政府發放補助金令物價被推高，然後政府再發放更多補助金，令通脹進一步惡化。他指這與1970年代通脹率高企的情況相似。