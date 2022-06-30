以色列投票通過解散國會　11月再次大選　內塔尼亞胡有望回歸？

以色列國會6月30日投票通過解散，意味將在11月1日再次舉行大選，為當地不足四年內第五度舉行大選。由於總理貝內特（Naftali Bennett）已表明不會再出選，外界關注前總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）能否重新執政。



以色列國會以92比0投票比數通過解散國會，外相拉皮德（Yair Lapid）將在7月1日成為看守總理，不會有宣誓儀式。

58歲的拉皮德原本在2021年3月的大選獲授權與內塔尼亞胡合組聯合內閣，惟最終未能組成大多數政府，結果決定改與貝內特輪流執政，貝內特本來擔任總理至2023年9月。

以色列前總理內塔尼亞胡2022年6月30日在國會上發言（AP）

內塔尼亞胡在國會發言時表明擬再執政，他稱「我們是唯一選擇：一個強大的國家政府，穩定和負責任的。一個將國家榮譽歸還以色列公民的政府。」

他又稱「由於這個可怕的政府，物價正在上漲。我們會降低它，我們會降低物價。這是我的第一個任務。」

當地電視台6月29日公布的一個民意調查預測，內塔尼亞胡領導的利庫德集團可在120席的國會內取得58席，仍無法組成大多數政府，至於現行執政聯盟則預計可取得56席。