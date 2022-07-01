墮胎｜拜登支持參院放寬「拉布」規則　助國會立法保障婦女墮胎權

美國最高法院6月24日推翻憲法保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）。美國總統拜登（Joe Biden）6月30日稱他支持對參議院拉布（filibuster，或稱「阻撓議事」）規則創造例外情況，讓國會立法保障婦女墮胎權。



拜登於西班牙馬德里出席北約（NATO）峰會期間，於6月30日在記者會稱，「我相信我們要將『羅訴韋德案』寫進法例，而要確保國會投票通過，才能做到這一點。」他同日稍後時間推文進一步說，如果是「拉布」擋路，像投票權一樣，他們就為這個行動提供「例外」。

We have to codify Roe vs. Wade into law.



If the filibuster gets in the way, we should provide an exception to the filibuster to deal with the Supreme Court decision. — Joe Biden (@JoeBiden) June 30, 2022

美國參議院有100名議員。根據議事規則，大部份法案都須獲得60名議員支持，才可免於另一方以「拉布」阻止法案獲得通過。「拉布」意即在辯論時發表冗長的言論，從而迫使持相反立場的議員讓步。倘個別議案不再受此限，法案在獲得50名議員支持後就可通過。

2021年5月，一項將「羅訴韋德案」納入法律的法案以49票對51票闖關失敗。

拜登並非第一次發表類似言論。他2022年1月11日在亞特蘭大演講時，稱為讓選舉權改革法案成功通過，參議院應暫時取消「拉布」規則。