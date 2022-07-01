結紮是愛的表現？　美國法院推翻「羅訴韋德案」泌尿診所生意大增

美國最高法院在6月24日，推翻了「羅訴韋德案」，讓墮胎不再受憲法保護。墮胎支持者認為判決威脅到美國女性的自主權，但與此同時，男性也受到這案件的影響：美國各地的泌尿科診所生意大增——很多男性都決定跑來進行結紮手術。



居住在佛州的菲格羅亞（Thomas Figueroa）一直都不想要孩子，他記得他的同學早在中學時就懷孕了，過去幾年一直考慮應否接受輸精管切除，即結紮手術。

在最高法院推翻「羅訴韋德案」後，他匆忙打電話到泌尿科診所，找到斯坦醫生（Doug Stein）安排了手術。斯坦是當地結紮手術的專家，因他一直以此做廣告，因此有着「結紮王」（Vasectomy King）的外號。

圖為2022年5月3日，阿拉巴馬州托馬斯維爾的托一間醫療中心。圖非泌尼科專門診所。 （AP）

斯坦表示，在過去他一般每天只有收到4至5宗的手術要求，但自法院裁決後，預約數大增至12至18個：「查詢的數字非常多，已經超出了我們過去所經歷的。」「他們有些人指自己一直想做結紮手術，只是最高法院的判決讓他們下定決心。」

為於洛杉磯工作，泌尿科醫生沃思曼（Philip Werthman）也表示，找他進行結紮手術的查詢次數增加了3到4倍。

輸精管結紮手術是一種永久性絕育方法，手術可防止精子流經輸精管，以達到絕育效果。一般而言男性接受輸精管結紮手術，原因都是伴侶及家庭因素，如已有孩子或不希望生育而做。但在過去也有因為重大新聞件，讓結紮手術的案件增加。

例如2008年經濟大蕭條之後，有更多的男性擔心經濟壓力下能否撫養更多的孩子；或在2020 年，因男性要更長時間在家工作，要避免意外讓妻子懷孕。

最高法院推翻「羅訴韋德案」後，因預期多個州份會宣布收緊墮胎措施，為避免意外懷孕無法墮胎，成為了男性結紮的理由。斯坦和其他結紮手術的支持者走上街頭和兒童撫養辦公室，鼓勵人們接受手術，並稱這是一種「愛的行為」。

沃思曼表示，今天手術十分簡單而且安全，並指出這20年男性在計劃生育及家庭的負擔上，產生了變化：「他們更注重自己在計劃生育上的作用。」